Na festivale v Cannes budú Slovensko reprezentovať dva filmy

Bratislava 15. mája (TASR) - V programe jubilejného 70. ročníka medzinárodného filmového festivalu v Cannes budú slovenskú kinematografiu reprezentovať dva filmy v súťažných sekciách. Film Out debutujúceho slovenského režiséra Györgya Kristófa, nakrútený v slovenskom-maďarsko-českej koprodukcii, zaradili organizátori do sekcie Un certain regard zameranej na netradičné a originálne diela. V súťaži filmových škôl Cinéfondation, zameranej na objavovanie nových talentov, bude mať Slovensko zastúpenie v podobe bakalárskej snímky Atlantída, 2003 študenta réžie z bratislavskej Vysokej školy múzických umení Michala Blaška.György Kristóf vo svojej roadmovie rozpráva príbeh Ágostona, rodinne založeného päťdesiatnika, ktorý sa vydá na cestu po východnej Európe v zúfalej snahe nájsť si prácu a splniť si sen - chytiť veľkú rybu. Cesta ho posúva stále hlbšie do mora bizarných udalostí a stretnutí.hovorí o svojom filme režisér.dodal Kristóf k filmu, ktorý je historicky prvým zástupcom slovenskej kinematografie v sekcii Un certain regard a na festivale v Cannes bude uvedený vo svetovej premiére.Film Michala Blaška Atlantída, 2003 rozpráva o mladom ukrajinskom páre, ktorý sa pokúša ilegálne dostať z Ukrajiny do Nemecka, pričom obaja sú odhodlaní pre tento sen obetovať všetko. Motívom pre vznik snímky sa stal pre režiséra skutočný príbeh o dievčati, ktoré jej priateľ pri emigrácii predal na prostitúciu. Režisér nosil námet na tento film v hlave štyri roky.hovorí Blaško. Príbeh sa podľa neho odohral v roku 2003, ale jeho aktuálnosť pretrváva dodnes. "Ľudia čoraz viac strácajú morálne zábrany, aby dosiahli svoje ciele a sú ochotní pre to spraviť čokoľvek," dodal režisér snímky, ktorá sa bude uchádzať o cenu s ďalšími šestnástimi filmami z celého sveta.TASR informovala Simona Nôtová, tlačová tajomníčka SFÚ.Ako ďalej uviedla, v networkingovom programe Producers on the Move bude Slovensko v Cannes reprezentovať producentka Katarína Krnáčová, ktorá so svojou produkčnou spoločnosťou Silverart stojí za úspešným filmom Ivety Grófovej Piata loď.Slovenské filmy sa budú premietať aj na medzinárodnom filmovom trhu Marché du Film. Jeho tradičnou súčasťou bude po štrnásty raz slovensko-český prezentačný pavilón.MFF Cannes sa začne v stredu 17. mája a potrvá do nedele 28. mája.