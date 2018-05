Na festivale v Zlíne si Zlaté střevíčky prevezmú Vášáryová a Hanzlík

Magda Vášáryová, archívna snímka. Foto: TASR Milan Kapusta Foto: TASR Milan Kapusta

Bratislava 23. mája (TASR) - Zlín Film Festival si tento rok pripomenie 100. výročie založenia Československej republiky, témou 58. ročníka sú preto Československé filmy pre deti a mládež.TASR informovala Simona Nôtová, tlačová tajomníčka SFÚ. Festival sa začne v piatok 25. mája a potrvá do 2. júna.Medzinárodný festival filmov pre deti a mládež v Zlíne je najstaršou a najväčšou prehliadkou svojho druhu. Jeho program pozostáva zo šiestich súťažných sekcií. V aktuálnom ročníku sa slovenské filmy budú uchádzať o ceny v štyroch sekciách. Do medzinárodnej súťaže hraných filmov pre deti je zaradená rodinná rozprávka Tri želania (2017) režiséra Víta Karasa, v súťaži hraných filmov pre mládež premietnu tanečný romantický film Backstage (2018) Andrey Sedláčkovej. Medzinárodná súťaž animovaných filmov pre deti prinesie film Websterovci: Ocko hrdina (2017) od Kataríny Kerekesovej.Až tri slovenské snímky budú súťažiť v Medzinárodnej súťaži študentských filmov Zlínsky pes, ktorá je spojená s finančnou odmenou. Získať ju môže krátky animovaný film Škandinávia (2016) od Kataríny Kočanovej z Vysokej školy múzických umení v Bratislave alebo krátke filmy z Akadémie umení v Banskej Bystrici - Nebojsa (2016) Jakuba Gajdoša a JUTUB.COM (2017) Róberta Bošeľu, ktorí svoje filmy uvedú osobne. Zo súčasných filmov sa na festivale premietne za osobnej účasti režiséra Juraja Lehotského film Nina (2017) a snímka Po strništi bos (2017) režiséra Jana Svěráka. Oba tituly budú uvedené v nesúťažnej sekcii Česká filmová a televízna tvorba.Na tému 100. výročia vzniku Československa nadväzuje sekcia Československá kinematografia: Filmy môjho detstva, zostavená hereckými a filmovými osobnosťami a doplnená o ich autentické spomienky. Uvedie štyri snímky z archívnych zbierok SFÚ. Je medzi nimi tragikomický príbeh zachytávajúci očami 15-ročného dedinského chlapca udalosti na Slovensku medzi vypuknutím SNP a oslobodením Keby som mal pušku (1971) Štefana Uhra, tiež dramatický príbeh z obdobia SNP Vlčie diery (1948) Paľa Bielika a rozprávky Perinbaba (1985) Juraja Jakubiska a Soľ nad zlato (1982) Martina Hollého.Oslava výročia republiky sa premietne aj do ocenenia, ktoré si za svoj mimoriadny prínos v tvorbe pre deti z festivalu odnesú hneď dve osobnosti. V poradí 22. Zlatý střevíček si prevezmú český herec Jaromír Hanzlík a slovenská herečka Magda Vášáryová, ktorí začínali s filmom ako tínedžeri a tento rok oslavujú životné jubileum.