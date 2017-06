Na Filmovom chodníku slávy pribudla pamätná dlaždica Martina Hubu

Na snímke herec Martin Huba počas slávnostného odhalenia pamätnej tabuľky na Filmovom chodníku slávy pred Mestským divadlom P. O. Hviezdoslava v Bratislave 21. júna 2017. Foto: TASR/Dano Veselský Foto: TASR/Dano Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. júna (TASR) – Martin Huba je ôsmy slovenský herec, ktorý má pamätnú dlaždicu na Filmovom chodníku slávy pred Mestským divadlom P. O. Hviezdoslava v Bratislave. Dlaždicu s menom tohto divadelného a filmového umelca dnes slávnostne odhalili. Pred Martin Hubom sa laureátmi tohto ocenenia stali herecké legendy Ladislav Chudík, Mária Kráľovičová, Jozef Adamovič, Štefan Kvietik, Eva Krížiková, Ivan Palúch a Emília Vášáryová.Čerstvý laureát v príhovore priznal, že ocenenie je pre neho veľká radosť a veľká česť.vyhlásil ocenený režisér a tiež obľúbený vysokoškolský profesor, ktorého meno sa stalo súčasťou filmovej promenády. Podľa Martina Hubu by bolo najrozumnejšie a najužitočnejšie uvedomiť si pri všetkých vzácnych menách, medzi ktorými sa ocitol, že propagovali vždy hodnoty:Ocenený herec vyjadril prosbu ku všetkým, aby nezabudli ctiť hodnoty, ktoré umelci z chodníka slávy vyznávali a sú ich reprezentantmi.roztlieskal svojich priaznivcov a všetkých prítomných pred Mestským divadlom P. O. Hviezdoslava 73-ročný umelec.Na podujatí, ktoré je súčasťou 42. ročníka festivalu Kultúrne leto a Hradné slávnosti Bratislava 2017, sa zúčastnil aj riaditeľ Bratislavského kultúrneho a informačného strediska (BKIS) Vladimír Grežo, autorka myšlienky bratislavského Filmového chodníka slávy, generálna riaditeľka vydavateľstva Star Production Mária Reháková a umelecký riaditeľ MFF Bratislava Pavel Smejkal. Medzi gratulantmi nechýbala herecká legenda Mária Kráľovičová.prezradil pre TASR Martin Huba, ktorému viac hereckých príležitostí poskytuje práve český film. Dokazujú to napríklad snímky Musíme si pomáhat, Štěstí, Obsluhoval jsem anglického krále, Tři sezóny v pekle, Kawasakiho růže, Lída Baarová. Je tiež obľúbeným vysokoškolským profesorom, ktorý na bratislavskej VŠMU viedol niekoľko silných hereckých ročníkov. Za svoju tvorbu získal celý rad ocenení.Tradíciu odhaľovania pamätných dlaždíc na Filmovom chodníku slávy v Bratislave založil Medzinárodný filmový festival Bratislava v spolupráci s Agentúrou Promotion, hlavným mestom SR Bratislava a BKIS v roku 2009 ako prejav vzdávania úcty za dlhoročnú umeleckú tvorbu významným slovenským filmovým a divadelným umelcom, tvorcom a profesionálom. Meno ďalšieho laureáta ocenenia bude vyhlásené počas 19. ročníka Medzinárodného filmového festivalu Bratislava, ktorý sa uskutoční od 9. do 16. novembra v bratislavských mestských kinách.