Na finalistku súťaže krásy zaútočili kyselinou, môže prísť o oko

Ilustračné foto Foto: teraz.sk Foto: teraz.sk

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Cesena 12. januára (TASR) - Finalistka súťaže krásy Miss Italia z roku 2007, medzičasom 28-ročná Gessica Notarová, sa stala terčom útoku kyselinou. V nemocnici v Cesene ju hospitalizovali s vážnymi zraneniami v tvárovej oblasti.Mladá žena obvinila z útoku svojho niekdajšieho priateľa Jorgeho Edsona Tavaresa (29), ktorý vraj na ňu v utorok večer zaútočil pri vchode do jej apartmánu v Rimini. Po rozchode z augusta 2016 ju údajne viackrát obťažoval a vyhrážal sa jej.Tavares, ktorého v stredu zadržali, popiera zodpovednosť za tento čin ubezpečujúc dnes o tom, že bol v čase útoku s inou ženou a má teda alibi.Poškodená sa po prevoze do nemocnice snažila o zmiernenie obáv slovami:Kráska, ktorá svojho času získala regionálny titul Miss Romagna, pôsobila následne ako tanečníčka, modelka a televízna moderátorka, aby sa od roku 2014 venovala tréningu zvierat v akváriu v Rimini.Notarovej teraz hrozí strata oka, o ktoré ešte špecialisti zabojujú.V Taliansku je to v priebehu týždňa druhý zločin súvisiaci s krízou v partnerskom vzťahu. V prvom prípade 24-ročný muž polial bývalú priateľku v Messine benzínom a podpálil ju. Poškodená je s vážnymi popáleninami v nemocnici, kde však vypovedala, že na ňu zaútočil iný, neznámy muž. Polícia sa domnieva, že chce iba pomôcť expriateľovi, proti ktorému hovoria dôkazy.