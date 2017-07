Na finálnom riešení rýchlostnej cesty R2 smerom na Košice pracujú

Ilustračné foto Foto: TASR/Alexandra Moštková Foto: TASR/Alexandra Moštková

Bratislava 13. júla (TASR) - Na finálnom návrhu v súvislosti s výstavbou rýchlostnej cesty R2 od Zvolena smerom na Košice sa podľa Útvaru hodnota za peniaze Ministerstva financií SR stále pracuje. Útvar však podľa jeho riaditeľa Štefana Kišša spolu s rezortom dopravy hľadá riešenie, ktoré môže byť postavené skôr a lacnejšie, ako pôvodný návrh rýchlostnej cesty v plnom profile.opísal dnes Kišš pre TASR. Vytvoril by sa tak podľa neho priestor na financovanie ďalších priorít, ktoré región potrebuje. "K novému návrhu, na ktorom pracuje rezort dopravy spolu s Národnou diaľničnou spoločnosťou, sa vyjadríme, keď bude pripravený," avizoval Kišš.Reagoval tak na vyjadrenia starostov dotknutých obcí či ministerstva dopravy a strany Most-Híd k predbežnému stanovisku Útvaru hodnoty za peniaze k úsekom rýchlostnej cesty R2. Podľa neho je pokračovanie budovania rýchlostnej cesty R2 smerom od Kriváňa na Lučenec, Rimavskú Sobotu, Rožňavu a Košice nerentabilné.Minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) však uviedol, že niektoré úseky R2 medzi Zvolenom a Košicami sú v pokročilej fáze prípravy a pri zabezpečení financovania by sa v krátkom období mohli vyhlásiť verejné obstarávania na zhotoviteľa stavby.zdôraznil šéf rezortu dopravy.S predbežným stanoviskom útvaru nesúhlasí ani Pavel Greksa, starosta obce Mýtna v okrese Lučenec, ktorý je zároveň vedúcim pracovnej skupiny pre výstavbu R2 Stred splnomocnenca vlády SR pre rýchlostné cesty. "zdôraznil Greksa s tým, že aj súčasná vláda si vo svojom programe ako prioritu určila výstavbu tejto rýchlostnej cesty. Ďalším argumentom pre pokračovanie R2 je podľa neho napríklad najkratšie spojenie Košíc s Bratislavou, ktoré je možné realizovať práve južnou trasou.Podobne sa s predbežným stanoviskom nestotožňuje ani predseda strany Most-Híd Béla Bugár. "vyhlásil Bugár. Táto priorita sa podľa jeho slov premietla aj do Programového vyhlásenia vlády. "V záujme vlády bude pokračovať aj vo výstavbe južného ťahu R2 medzi mestami Zvolen a Košice," citoval konkrétnu pasáž priamo z dokumentu Bugár. Výstavba infraštruktúry je pritom podľa neho nevyhnutnou podmienkou pri pomoci menej rozvinutým regiónom.