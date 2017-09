Na Floride je bez elektriny už 5,8 milióna domácností a podnikov

Na snímke zaplavená ulica počas vyčíňania hurikánu Irma 10. septembra 2017 v Bonita Springs na Floride. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tampa 11. septembra (TASR) - Takmer 5,8 milióna domácností a podnikov na Floride sa ocitlo bez elektriny v čase, keď v tomto americkom štáte vyčíňa hurikán Irma. Informuje o tom dnes agentúra DPA s tým, že to predstavuje viac ako polovicu štátu. Bude trvať celé týždne, kým sa úplne obnovia dodávky elektrickej energie.Severnejšie od Floridy - v štáte Georgia - je bez elektriny už 100.000 domácností. Národné centrum pre hurikány (NHC) v Miami predpovedá, že Irma, ktorá zoslabla na hurikán prvej kategórie, dnes prejde do juhozápadnej časti Georgie, kde vydali výstrahy pred hurikánom vo veľkej vidieckej oblasti vrátane miest Albany a Valdosta. V častiach Georgie už začalo dnes ráno miestneho času pršať a fúkal silný vietor; týka sa to aj metropolitnej oblasti Atlanty.Výstrahy pred hurikánom platia aj vo väčšine východnej časti Alabamy a na pobreží Južnej Karolíny.Starosta mesta Tampa na Floride Bob Buckhorn sa dnes vyjadril, že aj keď mesto neuniklo pred besnením Irmy, situácia nie je taká zlá, ako sa čakalo.uviedol. Povedal, že je zvalených mnoho stĺpov elektrického vedenia a v niektorých častiach Tampy nebude elektrina ešte najmenej niekoľko dní.Vo floridskom okrese Orange County, neďaleko Orlanda, museli dnes ráno evakuovať 120 domov pred záplavovou vodou spôsobenou hurikánom. Záchranári sa plavili na člnoch od dverí k dverám a brali rodiny do bezpečia. Nikto pri tom neutrpel zranenia.Stred hurikánu Irma bol dnes ráno miestneho času 100 kilometrov severne od Tampy a sprevádzal ho vietor s rýchlosťou 120 kilometrov za hodinu. Národné centrum pre hurikány predpovedá, že ešte dnes by sa mohol oslabiť na tropickú búrku, dodáva agentúra AP.