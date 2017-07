Na Floride sa začala súťaž Hemingwayových dvojníkov

Ernst Hemingway. Foto: TASR/Ap Foto: TASR/Ap

Miami 22. júla (TASR) - V meste Key West na rovnomennom ostrove v americkom štáte Florida sa začala každoročne usporadúvaná súťaž dvojníkov laureáta Nobelovej ceny za literatúru Ernesta Hemingwaya (1899-1961). Tentoraz pricestovalo do dejiska súťaže 160 bradatých Američanov prakticky zo všetkých štátov USA.V spomínanom mestečku na Floride žil neskorší nositeľ prestížneho literárneho ocenenia v 30. rokoch minulého storočia. Jeho niekdajší príbytok je dnes múzeom. V slávnej miestnej krčme Sloppy Joe's, ktorú literát navštevoval a v ktorej sa terajšia súťaž začala, môžu návštevníci vidieť množstvo memorabílií spájaných s Hemingwayom.Spoločnosť dvojníkov slávneho literáta usporadúva neobvyklé, ale medzičasom tradičné meranie síl od roku 1981. V tomto roku potrvá súťaž do nedele 23. júla.Niekdajší novinár a vojnový spravodajca Ernest Hemingway, ktorý pochádzal z amerického štátu Illinois, patrí medzi najvýznamnejších predstaviteľov literatúry USA XX. storočia a amerického realizmu. V roku 1954 mu udelili Nobelovu cenu za literatúru. Väčšinu jeho rozsiahleho diela mohli spoznať aj v prekladoch do slovenčiny alebo českého jazyka i čitatelia zo Slovenska, tak okrem iného romány Zbohom zbraniam, Mať a nemať, Komu zvonia do hrobu, Ostrovy v prúde, ale aj prestížnou cenou ovenčenú novelu Starec a more, zväzok Zelené pahorky africké patriaci žánrovo do literatúry faktu alebo množstvo poviedok. Autor sužovaný po niekoľko rokov zdravotnými problémami a depresiami spáchal krátko pred 62. narodeninami samovraždu.