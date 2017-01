Na floridskom letisku strieľal bývalý vojak s duševnými problémami

Cestujúci stoja pri lietadle počas streľby na letisku v meste Fort Lauderdale na Floride 6. januára 2017. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 7. januára (TASR) - Muža strieľajúceho v piatok na letisku v meste Fort Lauderdale na Floride identifikovali ako 26-ročného bývalého vojaka Estebana Santiaga, ktorý priletel z miesta jeho terajšieho bydliska v aljašskom Anchorage. Rodina strelca uviedla, že pre dlhodobé duševné problémy sa podroboval psychoterapii.Incident v príletovom termináli letiska Fort Lauderdale-Hollywood si vyžiadal životy piatich ľudí, ďalších osem ľudí vyviazlo so zraneniami. Cestujúci v panike vybiehali z budov na okolité plochy a z bezpečnostných dôvodov boli pozastavené všetky odlety a prílety.Strelca podľa výpovede jedného zo svedkov zatkli priamo na letisku, keď po vystrieľaní nábojov odhodil zbraň a ľahol si na zem s roztiahnutými rukami a nohami. Podľa pôvodných informácií priletel na Floridu z Kanady, čo kanadské veľvyslanectvo v USA neskôr poprelo. Zbraň vytiahol krátko po prílete z prevzatej batožiny.Náčelník polície na medzinárodnom letisku v Anchorage potvrdil, že uvedený muž vo štvrtok večer miestneho času odletel z tamojšieho terminálu a jediným kusom tzv. zapísanej batožiny bola v jeho prípade strelná zbraň. Do floridského Fort Lauderdale letel cez Minneapolis-St. Paul.Podľa náčelníka Jesseho Davisa cestoval Santiago sám a svojím konaním nevzbudzoval žiadne podozrenie. Orgány na letisku v Anchorage sa teraz snažia zmapovať jeho pohyb pomocou záznamov z bezpečnostných kamier. Podľa Davisa nie je nezvyčajné, keď ľudia cestujú z Aljašky so zbraňou, keďže ide o štát, kde je rozšírené poľovníctvo.Fort Lauderdale na Floride je veľké turistické centrum v širšej oblasti Miami, od ktorého je vzdialené iba 50 kilometrov. Medzinárodné letisko v Miami oznámilo "".