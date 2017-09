Na folklórnom festivale Takí sme sa predstavia súbory zo 6 krajín

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Branislav Račko Ilustračná snímka. Foto: TASR/Branislav Račko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Levice 6. septembra (TASR) - Mestá Levice, Šahy, Želiezovce a obce Kozárovce, Sikenica, Zbrojníky a Horné Semerovce v okrese Levice budú miesta, na ktorých sa zorganizuje 10. ročník medzinárodného folklórneho festivalu Takí sme. Ako TASR informovala Alžbeta Sádovská, riaditeľka Regionálneho osvetového strediska (ROS) v Leviciach, ktoré festival organizuje, podujatie sa bude konať v dňoch od 13. do 17. septembra.Nad festivalom, na ktorom sa predstavia folklórne súbory (FS) zo Slovenska, Poľska, Maďarska, Českej republiky či dokonca z Bulharska a Indie, prevzal záštitu štátny tajomník Ministerstva kultúry Slovenskej republiky Konrád Rigó. "Pred desiatimi rokmi vznikla myšlienka vytvorenia formátu medzinárodného folklórneho festivalu, ktorý bude troška iný, ako zvyknú byť podobné festivaly. Myslím si, že sa nám to darí, čoho dôkazom je jubilejný 10. ročník jeho organizácie. Je jedinečný v tom, že ho organizujeme na niekoľkých miestach v okrese Levice a nielen v jeden deň. Festivalový program prenášame aj do obcí okresu," povedala Sádovská."Hlavným cieľom podujatia je sprístupniť a priniesť kultúru a kultúrne podujatia občanom, ktorí majú buď komplikovanú dopravu do mesta Levice, alebo nemajú toľko finančných prostriedkov na cestovanie či na vstupné, keďže na každé predstavenie festivalu je vstup voľný," dodala riaditeľka ROS v Leviciach.Kompletný program festivalu je možné nájsť na webstránke ROS v Leviciach.