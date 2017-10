Na futbalovom štadióne v Humennom by sa mohlo začať hrať budúce leto

Ilustračná fotografia. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Humenné 8. októbra (TASR) – Práce na rekonštrukcii futbalového štadióna v Humennom pokračujú podľa harmonogramu. Skonštatovala to počas kontrolného dňa tento týždeň primátorka mesta Jana Vaľová (Smer-SD) spolu s pracovníkmi Odboru výstavby a územného plánovania Mestského úradu v Humennom a realizátorom stavby. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Dochánová.Od júla sa na stavbe urobili rozvody pre zabudovaný zavlažovací, drenážny a odvodňovací systém. Dodávateľská spoločnosť zmontovala oceľové konštrukcie východnej tribúny označenej akos kapacitou 874 divákov. Na hlavnej tribúneosadili základové pätky a zmontovali nosné konštrukcie. Bude tu 893 miest pre divákov, VIP hostí a zástupcov médií. Celkovo bude na tribúnach spolu 1767 miest na sedenie, do budúcnosti je možné rozšíriť divácku kapacitu štadióna až na dvojnásobok.Stavbári začali aj s výstavbou dvojposchodovej prevádzkovej budovy, v ktorej budú šatne pre hráčov, sociálne zariadenia, priestor na rozcvičenie, šatne pre rozhodcov, miestnosti pre trénera, delegáta zápasu, na dopingovú kontrolu, pre maséra a ošetrovňa. Priestor tu dostanú aj novinárske štáby, VIP hostia, ráta sa tu s konferenčnou miestnosťou a spoločenskou viacúčelovou miestnosťou. V severnej časti areálu už postavili doplnkovú budovu, kde budú bufety, toalety, miestnosť prvej pomoci pre návštevníkov a pokladnica.Primátorka uviedla, že stavebné úpravy na štadióne by sa mohli skončiť začiatkom budúceho roka a nevylúčila, že na budúce leto by sa tu mohli hrať ligové zápasy.Humenné sa ešte v roku 2015 zaradilo medzi 21 miest na Slovensku, ktoré sa zapojili do projektu rekonštrukcie, modernizácie a výstavby futbalových štadiónov. Tie v spolupráci so štátom odštartoval Slovenský futbalový zväz (SFZ), ktorý poskytol ako nefinančný vklad mestu Humenné - oceľové konštrukcie tribún, ktoré už stoja na štadióne. Radnica z vlastných zdrojov postupne realizuje ďalšie rekonštrukčné práce a celkovú modernizáciu futbalového stánku. Výšku doteraz preinvestovaných financií nezverejnila.