Na galavečere Andel roka vyhlásia najlepších hráčov Spartaka Trnava

Hráči Spartaka Trnava, ilustračná snímka Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trnava 19. januára (TASR) - FC Spartak Trnava organizuje slávnostný galavečer s názvom Andel roka 2016, na ktorom prebehne vyhlásenie a dekorácia najlepších futbalistov klubu za uplynulý rok. Akcia sa uskutoční v pondelok 30. januára o 19.00 h v kinosále trnavskej City Areny.Klub podľa slov PR manažéra Mareka Ondrejku zavádza novú tradíciu, v rámci ktorej chce každoročne vyhlasovať víťazov klubových ankiet. Počas jesene mohli fanúšikovia v internetovom hlasovaní voliť najlepšieho hráča Spartaka za minulý rok, víťaz získa Cenu Ladislava Kunu. Do zúženého zoznamu sa dostali piati futbalisti - Lukáš Greššák, Adam Jakubech, Erik Jirka, Martin Mikovič a Ivan Schranz (v abecednom poradí). Zvyšné poradie: 6. Halilovič (2,9 %), 7.-8. Godál, Sloboda (1,9 %), 9.-10. Košťál, Tambe (1,3 %), 11.-13. Bello, Čonka, Horník (0,8 %), 14. Kadlec (0,6 %), 15.-16. Janso, Hladík (0,4 %), 17. Čögley.Okrem toho klub vyhlási aj Cenu Miroslava Karhana pre najlepšieho mládežníka Spartaka a Cenu Anny Belkovej pre najlepšiu hráčku klubu. Víťazi v týchto kategóriách vzídu z vnútroklubového hlasovania. Novinkou bude aj Cena Jozefa Adamca za najkrajší gól, ktorý zvolia tiež fanúšikovia na internete. "V závere programu uvedieme do klubovej siene slávy jednu zo spartakovských legiend. Celý program bude mať asi 90 minút, radi by sme ho v priamom prenose vysielali aj cez klubovú Spartak TV, práve riešime technické možnosti," uviedol pre portál trnavskyhlas.sk Marek Ondrejka. V rámci programu vystúpi aj muzikálový spevák a herec Patrik Vyskočil.Podujatie je prístupné i fanúšikovskej verejnosti. Lístky sú v predaji v oficiálnom obchode Spartaka na prekrytej pešej zóne City Areny do 27. januára. Cena vstupenky je 10 eur.