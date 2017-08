Na Grand Prix CSI3*-W Bratislava 241 koní a 100 jazdcov z 21 krajín

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Program hlavných súťaží – v piatok 4. augusta (prvé preteky 8.00: Amatérska séria CSI AmB) , 11.30: Malá séria, CSI3*-W, 14.15: Stredná séria, CSI3*-W, 17.45: Veľká séria CSI3*-W (I. kvalifikácia do Grand Prix). Sobota 5. augusta (prvé preteky: 7.30 Amatérska séria CSI AmB), 11.00: Malá séria, CSI3*-W, 13.45: Veľká séria, CSI3*-W (FEI World Cup, kvalifikácia, kvalifikácia na Svetové jazdecké hry 2018, 2. kvalifkácia do Grand Prix), 16.45: Stredná séria, CSI3*-W, 19.40: Bariérové skákanie. Nedeľa 6. augusta (prvé preteky 8.00: Amatérska séria CSI AmB), 11.30: Little Prix Bratislava, finále Strednej série, CSI3*-W), 15.15: Grand Prix Bratislava, CSI3*-W, finále Veľkej série, 17.50: Finále Malej série.

Bratislava 3. augusta (TASR) – Na 52. ročníku tradičných medzinárodných jazdeckých pretekov Mercedes - Benz Grand Prix CSI3*-World Cup (4.-6. augusta v areáli jazdeckého klubu TJ Slávia STU) je deň pred ich štartom definitívne prihlásených 241 koní z dvadasaťjeden krajín. Účasť potvrdili Austrália, Rakúsko, Bermudy, Bulharsko, Česko, Chorvátsko, Francúzsko, Nemecko, Hong-Kong, Maďarsko, Taliansko, Japonsko, Kórejská republika, Filipíny, Poľsko, Rumunsko, Rusko, Slovinsko, Švajčiarsko, Thajsko a Slovensko.doplnil informácie riaditeľ pretekov Andrej Glatz. Zo slovenských pretekárov je vo svetovom renkingu najvyššie na 323. mieste Bronislav Chudyba. Slovensko bude v hlavnej súťaži Mercedes – Benz Grand Prix Bratislava CSI3 *-World Cup reprezentovať 28 jazdcov a 45 koní. Smolu mal jeden z pätice reprezentantov, ktorá sa už predtým kvalifikovala na nadchádzajúce ME v Göteborgu (22. - 27. augusta), Radovan Šillo.Súčasné extrémne teploty môžu mať vplyv na výkony koní.dodal s humorom Glatz. Tajomník organizačného výboru Rastislav Noskovič ešte pridal:V doterajšej histórii hlavnej súťaže Grand Prix Bratislava Slováci šesťkrát stáli na stupňoch víťazov. V roku 1967 zvíťazil Ladislav Gonos s koňom Rytmus, v roku 1969 Vladimír Dudáš s koňom Trakia, v roku 1971 Juraj Hanulay s koňom Caravella, v roku 1974 opäť Ladislav Gonos s koňom Rip Korby, v roku 1976 terajší riaditeľ pretekov Andrej Glatz s koňom Letkis a zatiaľ posledným slovenským víťazom Grand Prix Bratislava sa stal v roku 2005 Juraj Hanulay s koňom Lou Bega už ako reprezentant samostatnej Slovenskej republiky.