Na gréckych ostrovoch zadržali desiatky migrantov s falšovanými pasmi

Migranti čakajú v rade na registráciu v registračnom centre v nemeckom Giessene 2. decembra 2015. FOTO TASR/AP Migrants wait for registration at the Hesse state Initial Reception Center in Giessen, Germany, Wednesday Dec. 2, 2015. (Boris Roessler/dpa via AP) Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Atény 31. júla (TASR) - Na letiskách dvoch gréckych ostrovov zadržali desiatky migrantov, ktorí sa s falšovanými cestovnými dokladmi pokúšali dostať do iných európskych štátov. Informovala o tom dnes agentúra DPA s odvolaním sa na grécke úrady.Na letisku v meste Heraklion na ostrove Kréta zadržali medzi 21.-30. júlom 49 občanov Sýrie, Iraku, Eritrei, Líbye, Pakistanu, Haiti, Konžskej republiky a Alžírska. Ďalších šiestich migrantov zadržali na letisku na ostrove Santorini. U všetkých boli nájdené sfalšované pasy, s ktorými sa chceli dostať na paluby lietadiel smerujúcich do Nemecka, Talianska, Španielska, Belgicka Švajčiarska či Holandska.povedal pre DPA nemenovaný príslušník polície na gréckom ostrove Kos.Podľa policajných zdrojov stojí sfalšovaný cestovný pas 1500-3000 eur.Migranti sa do Európskych krajín stále pokúšajú dostať aj tzv. balkánskou cestou, a to aj napriek tomu, že je už 18 mesiacov prakticky nepriechodná. Aj dnes zadržala polícia neďaleko severogréckeho mesta Solún dodávku s deviatimi migrantmi, ktorí sa do krajiny dostali z Turecka. Každý z nich podľa gréckej polície zaplatil prevádzačovi za cestu 900 eur.