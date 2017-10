Na Gymnázium J. Papánka sa vracia plnohodnotný vyučovací proces

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 6. októbra (TASR) - Na Gymnázium Jána Papánka v Bratislave sa postupne vracia učebný proces do starých koľají. V pondelok (9.10.) už namiesto dvojzmenného učenia čaká na gymnazistov plnohodnotný vyučovací proces so 45-minútovými hodinami a obedom v školskej jedálni. Zmeny v procese výučby si vyžiadali rekonštrukčné práce na škole. TASR o tom informovala tlačová tajomníčka Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Veronika Beňadiková.Tento týždeň sa v škole učilo na dvojzmennú prevádzku, no v pondelok ráno o 08.00 h zazvoní pre všetkých študentov na 45-minútové hodiny. Prioritou pre kraj ostávajú najmä maturitné ročníky a ich študenti. V pondelok začne fungovať aj školská jedáleň a kuchyňa.Rekonštrukcia sa začala v máji vonkajšími prácami, ako zateplenie fasády s príslušenstvom, zateplenie strešného plášťa a nová hydroizolácia vrátane bleskozvodu. Následne sa začalo s opravami interiéru, ktoré zahŕňali kompletnú rekonštrukciu sociálnych zariadení, výmenu dlažby, podláh v triedach a na chodbách či maliarske práce. Celkové náklady sú na úrovni 830.857 eur s DPH.