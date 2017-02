Na halových majstrovstvách Slovenska v atletike padol aj rekord

Ilustračná fotografia Foto: TASR Foto: TASR

Finálové výsledky - sobota



muži



60 m: 1. Volko (BK hraj na tie nohy) 6,67, 2. Matúš (STU Bratislava) 6,78, 3. Veszelka (VŠC Dukla B. Bystrica) 6,87



1500 m: 1. Mat. Talán (Stavbár Nitra) 3:55,55, 2. Pelikán (UK Bratislava) 3:55,56, 3. Kováč (STU Bratislava) 4:00,29



60 m prek.: 1. Drozda (UK Bratislava) 8,31, 2. Hupka (ATU Košice) 8,84, 3. Halmo (ŠOG Nitra) 9,15



diaľka: 1. Megela (AK Humenné) 682, 2. Benda 667, 3. Tóth (obaja Stavbár Nitra) 663



výška: 1. Beer 226, 2. Bubeník (obaja Stavbár Nitra) 224, 3. Ďurkáč (Atletika Bratislava) 205



4x200 m: 1. UK Bratislava A (Belopotocký, Drozda, Mészároš, Turčáni) 1:31,08 , 2. VŠC Dukla B. Bystrica A 1:33,27, 3. AK Malacky 1:33,40



ženy



60 m: 1. Bezeková (Atletika Košice) 7,50, 2. Putalová (BK hraj na tie nohy) 7,70, 3. Šimlovičová (AFK Nové Mesto nad Váhom) 7,88



1500 m: Štefundová (MKŠS-AK Kys.N.Mesto) 4:52,02, 2. Keszeghová (Inter-SC Bratislava) 4:52,60, 3. Debnáriková (VŠC Dukla B. Bystrica) 4:54,15



60 m prek.: 1. Lajčáková 8,46, 2. Šibová (obe VŠC Dukla B. Bystrica) 8,66, 3. Slaničková (Spartak Dubnica) 8,71



výška: 1. Dunajská (VŠC Dukla B. Bystrica) 180, 2. Zavilinská (Junior Holíč) 180, 3. Kažimírová (UK Bratislava) 169



diaľka: 1. J. Velďáková (VŠC Dukla B. Bystrica) 630, 2. Slaničková (Spartak Dubnica) 628, 3. Kuštárová (VŠC Dukla B. Bystrica) 598



4x200 m: 1. ŠOG Nitra A (Ledecká, Takácsová, Vlčková, Zapletalová) 1:41,42, 2. VŠC Dukla B. Bystrica A 1:41,95, 3. Spartak Dubnica nad Váhom A 1:45,14

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. februára (TASR) - Na halových majstrovstvách Slovenska atlétov sa v sobotu zrodil aj rekord. V bratislavskej hale Elán sa oň v behu na 60 m prek. postarala časom 8,33 Stanislava Lajčáková vo vekovej kategórii do 23 rokov, aj keď len vo vložených pretekoch.Domáci šampionát bol aj vhodnou príležitosťou na plnenie limitov na halové ME v Belehrade (3.-5.3.). Pred ním sa limitárov nazbieralo deväť, čo však nemal byť konečný stav. Do úvahy pripadali aj atléti, ktorí predpísanú normu nesplnili, no EA dovolila jedného atléta donominovať a SAZ uprednostní na základe aktuálnej výkonnosti hlavne majstrov Slovenska.V sobotných 12 finálových disciplínach vyrovnal Ján Volko na 60 m svoj národný rekord kategórie do 23 rokov časom 6,67 a jasne zdolal druhého Matúša so 6,78, na treťom mieste si trojskokan Veszelka vytvoril osobný rekord 6,87. Vo výške sa pozornosť sústredila na súboj Lukáša Beera a Matúša Bubeníka, ktorý si síce s 224 cm utvoril sezónne maximum, no na Beera s 226 cm nestačil. Beer sa ešte pokúšal trikrát o 230 cm.V behu na 60 m prek. podfarbila svoj titul Stanislava Lajčáková vo vložených pretekoch, keď časom 8,33 zlepšila svoj národný rekord kategórie do 23 rokov o 0,10 s.Mimoriadne dramatický bol beh na 1500 m, o víťazstve Matúša Talána nad Jozefom Pelikánom rozhodla jedna stotina.