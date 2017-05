Na hokejový šampionát pôjdu 2 naši rozhodcovia: Už sa nevieme dočkať

Hlavný rozhodca Jozef Kubuš počas zápasu 33. kola slovenskej hokejovej Tipsport extraligy medzi HC'05 Banská Bystrica - HC Košice 28. decembra 2011 v Banskej Bystrici. Foto: TASR/Dušan Foto: TASR/Dušan

Zoznam nominovaných rozhodcov pre MS 2017 (5.- 21. mája):



hlavní: Jozef KUBUŠ (SR), Mark Lemelin (Rak.), Oliver Gouin a Brett Iverson (obaja Kan.), Jan Hribik, Antonín Jeřábek (obaja ČR), Stefan Fonselius, Anssi Salonen (obaja Fín.), Daniel Piechaczek (Nem.), Eduards Odinš (Lot.), Roman Gofman (Rus.), Daniel Stricker, Tobias Wehrli (obaja Švaj.), Marcus Linde, Linus Ohlund (obaja Švéd.), Stephen Reneau (USA)



čiaroví: Peter ŠEFČÍK (SR), Ivan Deďuľa (Bielorus.), Nathan Vanoosten (Kan.), Miroslav Lhotský, Libor Suchánek (obaja ČR), Rene Jensen (Dán.), Hannu Sormunen, Sakari Suominen (obaja Fín.), Lukas Kohlmüller (Nem.), Joep Leermakers (Hol.), Gleb Lazarev, Alexander Otmachov (obaja Rus.), Roman Kaderli (Švaj.), Andreas Malmqvist (Švéd.), Brian Oliver, Judson Ritter (obaja USA)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. mája (TASR) - Na 32-člennom zozname rozhodcov pre hokejové MS sa opäť ocitla dvojica Slovákov. Jozef Kubuš s Petrom Šefčíkom si odbili šampionátovú premiéru pred dvomi rokmi v Česku a nechýbali ani na vlaňajšom turnaji v Rusku, do tretice sa predstavia v Kolíne nad Rýnom a Paríži.Kubuš píska pod hlavičkou Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) od sezóny 2007/2008, ale premiéry na MS sa dočkal predvlani. Už predtým však rozhodoval na šampionátoch juniorských kategórií. Aj tento rok ho nominácia medzi rozhodcovskú elitu potešila. Dozvedel sa o nej v marci. "Vždy je to veľká radosť a také zadosťučinenie nie len za sezónu, ale za celý ten čas, ktorý tomu človek venuje. Samozrejme, že prvýkrát to bolo najemotívnejšie, ale stále ma to teší a som rád, že môžem byť súčasťou takéhoto šampionátu. Najviac sa teším určite na atmosféru. V oboch mestách sú veľké haly a množstvo fanúšikov. Nie len na tribúnach, ale aj vo fanzónach a uliciach.povedal v rozhovore pre TASR.Účasť na majstrovstvách si nevyžaduje obrovské fyzické nasadenie len zo strany hráčov, ale aj od rozhodcov, ktorí musia byť pripravení na najvyšší záťažový stupeň medzinárodnej úrovne. Oproti zvyšku sezóny sa však príprava pred MS príliš nelíši.Veľké rozdiely nie sú ani čo sa týka pravidiel, štandardy sú rovnaké. Posledné väčšie zmeny sa konali pred tromi rokmi, keď sa medzi inými zaviedlo hybridné zakázané uvoľnenie.Kubuš so Šefčíkom vyrazia na šampionát pár dní pred jeho štartom. Na úvod ich čaká generálny míting, ktorý sa bude konať vo Frankfurte, kde sa stretnú všetci rozhodcovia so supervízormi. Tam sa dozvedia, čo od nich bude IIHF na turnaji vyžadovať. Po ňom pôjde polovica do Kolína a druhá do hlavného mesta Francúzskaprezradil Kubuš.O tom, do ktorého zasiahne, sa rozhodca dozvie približne 24 hodín pred úvodným buly.Počas šampionátov si nájde čas aj na to, aby si prezrel organizačné mesto, ale toho nebýva veľa.dodal Kubuš.IIHF zostavila konečnú nomináciu rozhodcov spomedzi 75 kandidátov, ktorých výkony v uplynulých mesiacoch na medzinárodnej i domácej scéne starostlivo sledovala. Napokon vybrala 32 arbitrov zo 14 krajín sveta. Nominácia pozostáva zväčša zo skúsených rozhodcov (20), ktorí už pískali na MS, 16 z nich sa predstavilo na vlaňajšom šampionáte v Rusku. Dvanásti, šesť hlavných a šesť čiarových, idú na majstrovstvá ako nováčikovia.Najskúsenejší hlavný je Nemec Daniel Piechaczek, pre ktorého to bude už deviaty svetový šampionát. Naopak, jeho krajan na čiare Lukas Kohlmüller zažije atmosféru MS premiérovo. Deviate majstrovstvá absolvuje aj čiarový arbiter Ivan Deďuľa z Bieloruska. Švajčiar Tobias Wehrli mieri na ôsme MS. Najviac rozhodcov budú mať Česko a Fínsko, obe krajiny po štyroch.MS sa uskutočnia od 5. do 21. mája v Kolíne nad Rýnom a Paríži.