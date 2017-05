Na hokejových MS sa predstaví 87 hráčov z NHL: Tu sú jednotlivé kádre

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Kádre účastníkov MS 2017:



Bielorusko (počet hráčov z NHL: 0)



Brankári: Kevin Lalande, Michail Karnauchov (obaja Dinamo Minsk/KHL), Vitalij Trus (Neman Grodno)



Obrancovia: Kristian Chenkel, Roman Graborenko, Dmitrij Korobov, Jevgenij Lisovec, Iľja Šinkevič (všetci Dinamo Minsk/KHL), Pavel Vorobej (Dinamo Molodechno), Vladimir Denisov (Traktor Čeľabinsk, Rus./KHL), Oleg Jevenko (Cleveland Monsters, USA/AHL), Nikolaj Stasenko (Severstaľ Čerepovec, Rus./KHL)



Útočníci: Sergej Drozd, Danila Karaban, Jevgenij Kovyršin, Sergej Kosticyn, Alexander Kulakov, Alexander Pavlovič, Andrej Stas, Arťom Volkov (všetci Dinamo Minsk/KHL), Arťom Demkov (Šachťor Soligorsk), Alexander Kogalev, Maxim Parfejevec (obaja Junosť Minsk), Michail Stefanovič (Neman Grodno), Jegor Šarangovič (Bielorusko "20"), Andrej Kosticyn (HK Soči, Rus./KHL), Charles Linglet (Eisbären Berlín/Nem.)



Česko (6)



Brankári: Petr Mrázek (Detroit Red Wings/NHL), Pavel Francouz (Traktor Čeľabinsk, Rus./KHL), Dominik Furch (Avangard Omsk, Rus./KHL)



Obrancovia: Michal Kempný (Chicago Blackhawks/NHL), Radko Gudas (Philadelphia Fylers/NHL), Jakub Krejčík (Kometa Brno), Tomáš Kundrátek (Slovan Bratislava, SR/KHL), Jan Rutta (Piráti Chomutov), Libor Šulák (Pelicans Lahti, Fín.), Jakub Jeřábek (Viťaz Podoľsk, Rus./KHL), Radim Šimek (Bílí Tygři Liberec), Jan Kolář (Amur Chabarovsk, Rus./KHL)



Útočníci: David Pastrňák (Boston Bruins/NHL), Jan Kovář (Metallurg Magnitogorsk, Rus./KHL), Tomáš Zohorna (Amur Chabarovsk, Rus./KHL), Jakub Voráček (Philadelphia Flyers/NHL), Tomáš Plekanec (Montreal Canadiens/NHL), Roman Červenka (Fribourg, Švajč.), Lukáš Radil (Spartak Moskva, Rus./KHL), Petr Vrána (Sparta Praha), Robin Hanzl (HC Verva Litvínov), Tomáš Hyka (BK Mladá Boleslav), Michal Birner (Fribourg, Švajč.), Michal Řepík (Sparta Praha), Roman Horák (Viťaz Podoľsk, Rus./KHL), Jakub Lev (Škoda Plzeň), Dominik Kubalík (Škoda Plzeň)



Dánsko (1)



Brankári: Simon Nielsen (Herning Blue Fox), Sebastian Dahm (Graz 99ers, Rak.), George Sörensen (Almtuna IS Uppsala, Švéd.)



Obrancovia: Jesper B. Jensen, Oliver Lauridsen (obaja Jokerit Helsinki, Fín./KHL), Markus Lauridsen (Leksands IF, Švéd.), Matias Lassen (Mora IK, Švéd.), Nicholas Jensen, Nicolai Weichel (obaja Rungsted Ishockey), Phillip Bruggisser (Esbjerg Energy), Emil Kristensen (Linköping HC, Švéd.)



Útočníci: Jesper Jensen (Brynäs IF, Švéd.), Mathias Bau Hansen (Frederikshavn White Hawks), Peter Regin (Jokerit Helsinki, Fín./KHL), Nicolai Meyer (Tingsryds AIF, Švéd.), Morten Poulsen (Pelicans Lahti, Fín.), Morten Green (Rungsted Ishockey), Morten Madsen (Karlskrona HK, Švéd.), Steffen Klarskov (Rodovre Mighty Bulls), Julian Jakobsen (Aalborg Pirates), Patrick Russell (Bakersfield Condors, USA/AHL), Nikolaj Ehlers (Winnipeg Jets/NHL), Nichlas Hardt, Frederik Storm (obaja Malmö Redhawks, Švéd.), Mads Christensen (RHC Red Bull Mníchov, Nem.)



Fínsko (7)



Brankári: Joni Ortio (Skelleftea AIK, Švéd.), Harri Säteri (HK Viťaz Podoľsk, Rus./KHL), Joonas Korpisalo (Columbus Blue Jackets/NHL)



Obrancovia: Juuso Hietanen (Dinamo Moskva, Rus./KHL), Julius Honka (Dallas Stars/NHL), Ville Lajunen, Topi Jaakola (obaja Jokerit Helsinki/KHL), Joonas Järvinen (Červená hviezda Kchun-lun, Čína/KHL), Lasse Kukkonen (Kärpät Oulu), Atte Ohtamaa (Ak Bars Kazaň, Rus./KHL), Mikko Lehtonen (HV71 Jönköping, Švéd.)



Útočníci: Miro Aaltonen (HK Viťaz Podoľsk, Rus./KHL), Antti Pihlström (Jokerit Helsinki/KHL), Joonas Kemppainen (Sibir Novosibirsk, Rus./KHL), Mika Pyörälä (Kärpät Oulu), Tomi Sallinen (Červená hviezda Kchun-lun, Čína/KHL), Veli-Matti Savinainen, Jani Lajunen (obaja Tappara Tampere), Sebastian Aho (Carolina Hurricanes/NHL), Markus Hännikäinen (Columbus Blue Jackets/NHL), Jesse Puljujärvi (Edmonton Oilers/NHL), Juhamatti Aaltonen (IFK Helsinki), Valtteri Filppula (Philadelphia Flyers/NHL), Oskar Osala (Metallurg Magnitogorsk, Rus./KHL), Mikko Rantanen (Colorado Avalanche/NHL)



Francúzsko (3)



Brankári: Cristobal Huet (Lausanne HC, Švajč.), Florian Hardy (Dornbirn, Rak./EBEL), Ronan Quemener (Aalborg, Dán.)



Obrancovia: Yohann Auvitu (New Jersey Devils, NHL), Nicolas Besch, Jonathan Janil (obaja Bordeaux), Florin Chakiachvili, Oliver Dame Malka, Damien Raux (všetci Rouen), Kevin Hecquefeuille (La-Chaux-de-Fonds, Švajč.), Antonin Manavian (Fehérvár, Maď./EBEL)



Útočníci: Pierre-Edouard Bellemare (Philadelphia Flyers, NHL), Antoine Roussel (Dallas Stars, NHL), Stephane Da Costa (CSKA Moskva, Rus./KHL), Teddy Da Costa (Znojmo, ČR/EBEL), Valentin Claireaux (Lukko Rauma, Fín.), Damien Fleury (Červená hviezda Kchun-lun, Čína/KHL), Floran Douay (Servette Ženeva, Švajč.), Laurent Meunier (La-Chaud-De-Fonds, Švajč.), Nicolas Ritz (Herning, Dán.), Sacha Treille, Loic Lamperier, Jordann Perret (všetci Rouen), Anthony Rech, Maurin Bouvet (obaja Gap)



Kanada (22)



Brankári: Eric Comrie (Winnipeg Jets/NHL), Calvin Pickard (Colorado Avalanche/NHL), Chad Johnson (Calgary Flames/NHL)



Obrancovia: Jason Demers, Michael Matheson (obaja Florida Panthers/NHL), Tyson Barrie (Colorado Avalanche/NHL), Calvin de Haan (New York Islanders/NHL), Josh Morrissey (Winnipeg Jets/NHL), Marc-Edouard Vlasic (San Jose Sharks/NHL)



Útočníci: Sean Couturier, Claude Giroux, Travis Konecny, Wayne Simmonds, Brayden Schenn (všetci Philadelphia Flyers/NHL), Matt Duchene, Nathan MacKinnon (obaja Colorado Avalanche/NHL), Alex Killorn, Brayden Point (obaja Tampa Bay Lightning/NHL), Ryan O'Reilly (Buffalo Sabres/NHL), Mark Scheifele (Winnipeg Jets/NHL), Jeff Skinner (Carolina Hurricanes/NHL), Mitch Marner (Toronto Maple Leafs/NHL)



Lotyšsko (1)



Brankári: Janis Kalninš (Dinamo Riga/KHL), Elvis Merzlikins (HC Lugano, Švajč.), Ivars Punnenovs (SCL Tigers Langnau, Švajč.)



Obrancovia: Uvis Janis Balinskis, Oskars Cibulskis, Guntis Galvinš, Ralfs Freibergs (všetci Dinamo Riga/KHL), Kristofers Bindulis (Lake Superior State University, USA/NCAA), Arturs Kulda (Jokerit Helsinki, Fín./KHL), Janis Jaks (American International College, USA/NCAA), Kristaps Sotnieks (Lada Togliatti, Rus./KHL)



Útočníci: Maris Bičevskis, Miks Indrašis, Lauris Darzinš, Gints Meija, Vitalijs Pavlovs, Gunars Skvorcovs (všetci Dinamo Riga/KHL), Rihards Bukarts (Springfield Thunderbirds, USA/AHL), Roberts Bukarts (HC PSG Zlín, ČR), Andris Džerinš (Mountfield Hradec Králové, ČR), Kaspars Daugavinš (Torpedo Nižnij Novgorod, Rus./KHL), Zemgus Girgensons (Buffalo Sabres/NHL), Ronalds Keninš (ZSC Lions Zürich, Švajč.), Frenks Razgals (HK Riga/MHL), Janis Sprukts (Ritten/Renon, Tal.), Teodors Blugers (Wilkes-Barre/Scranton Penguins, USA/AHL)



Nemecko (3)



Brankári: Danny aus den Birken (EHC Red Bull Mníchov), Felix Brückmann (Grizzlys Wolfsburg), Thomas Greiss (New York Islanders, NHL)



Obrancovia: Konrad Abeltshauser (EHC Red Bull Mníchov), Sinan Akdag (Adler Mannheim), Christian Ehrhoff (Kolín Haie), Frank Hördler (Eisbären Berlín), Justin Krueger (SC Bern, Švajč.), Moritz Müller (Kolín Haie), Denis Reul (Adler Mannheim), Dennis Seidenberg (New York Islanders, NHL)



útočníci: Yasin Ehliz (Norimberg Ice Tigers), Gerrit Fauser (Grizzlys Wolfsburg), Philip Gogulla (Kolín Haie), Patrick Hager (Kolín Haie), Dominik Kahun (EHC Red Bull Mníchov), Marcus Kink (Adler Mannheim), Brooks Macek (EHC Red Bull Mníchov), Matthias Plachta (Adler Mannheim), Patrick Reimer (Norimberg Ice Tigers), Tobias Rieder (Arizona Coyotes, NHL), Felix Schütz (Rögle BK, Dán.), Yannic Seidenberg (EHC Red Bull Mníchov), Frederik Tiffels (Western Michigan University, USA), David Wolf (Adler Mannheim)



Nórsko (1)



Brankári: Lars Haugen (Färjestad BK, Švéd.), Henrik Haukeland (Leksand IF, Švéd.), Steffen Söberg (Valerenga)



Obrancovia: Jonas Holös (Färjestad BK, Švéd.), Johannes Johannesen, Mattias Nörstebö (obaja Frölunda, Švéd.), Erlend Lesund (Mora, Švéd.), Dennis Sveum (Stavanger), Daniel Sörvik (HC Litvínov, ČR), Henrik Ödegaard (Frisk Asker), Alexander Bonsaksen (Tappara Tampere, Fín.)



Útočníci: Anders Bastiansen (Frisk Asker), Kristian Forsberg (Stavanger), Jorgen Karterud (Linköping, Švéd.), Sondre Olden (Leksand IF, Švéd.), Ken André Olimb, Mathis Olimb (obaja HC Linköping, Švéd.), Mats Rosseli Olsen (Frölunda, Švéd.), Thomas Valkvä Olsen (BIK Karlskoga, Švéd.), Aleksander Reichenberg (Storhamar Hockey), Niklas Roest (Sparta Sarpsborg), Patrick Thoresen (Zürich Lions, Švajč.), Mathias Trettenes (Almtuna, Švéd.), Andreas Martinsen (Montreal Canadiens/NHL), Martin Röymark (Tappara Tampere, Fín.)



Rusko (6)



Brankári: Andrej Vasilevskij (Tampa Bay Lightning, NHL), Iľja Sorokin (CSKA Moskva, KHL), Igor Šesťorkin (SKA Petrohrad, KHL)



Obrancovia: Ivan Provorov (Philadelphia Flyers, NHL), Anton Belov, Artem Zub (obaja SKA Petrohrad, KHL), Alexej Bereglazov, Viktor Antipin (obaja Metallurg Magnitogorsk, KHL), Andrej Mironov (Dinamo Moskva, KHL), Vladislav Gavrikov (Lokomotiv Jaroslavľ, KHL), Bogdan Kiselevič, Michail Naumenkov (obaja CSKA Moskva, KHL)



Útočníci: Artemij Panarin (Chicago Blackhawks, NHL), Nikita Kučerov, Vladislav Namestnikov (obaja Tampa Bay Lightning, NHL), Roman Ľubimov (Philadelphia Flyers, NHL), Sergej Plotnikov, Nikita Gusev, Vadim Šipačov, Jevgenij Dadonov, Alexander Barabanov (všetci SKA Petrohrad, KHL), Sergej Mozjakin (Metallurg Magnitogorsk, KHL), Andrej Svetlakov, Ivan Telegin, Valerij Ničuškin, Sergej Andronov (všetci CSKA Moskva), Vladimir Tkačjov (AK Bars Kazaň, KHL), Kiril Kaprizov (Salavat Julajev Ufa, KHL)



SLOVENSKO (0)



Brankári: Július Hudáček (Örebrö HK, Švéd.), Ján Laco (Piráti Chomutov, ČR), Jaroslav Janus (HC Verva Litvínov, ČR)



Obrancovia: Michal Sersen (Slovan Bratislava/KHL), Juraj Mikuš (Sparta Praha, ČR), Martin Gernát (Sparta Praha, ČR), Michal Čajkovský (Avtomobilist Jekaterinburg, Rus./KHL), Eduard Šedivý (HC Košice), Peter Čerešňák (Škoda Plzeň, ČR), Adam Jánošík (Bíli Tygři Liberec, ČR), Peter Trška (Kometa Brno, ČR)



Útočníci: Vladimír Dravecký (Oceláři Třinec, ČR), Libor Hudáček (Örebrö HK, Švéd.), Michel Miklík (JYP Jyväskylä, Fín.), Marcel Haščák (Kometa Brno, ČR), Mário Bližňák (Bílí Tygři Liberec, ČR), Dávid Skokan (Piráti Chomutov, ČR), Andrej Šťastný (Slovan Bratislava/KHL, Dukla Trenčín), Pavol Skalický (Slovan Bratislava/KHL, HC'05 iClinic Banská Bystrica), Lukáš Cingel (Sparta Praha, ČR), Andrej Kudrna (Sparta Praha, ČR), Jakub Suja (HC Košice), Tomáš Hrnka (Škoda Plzeň, ČR), Tomáš Zigo (Slovan Bratislava/KHL, HC'05 iClinic Banská Bystrica), Tomáš Matoušek (HC'05 iClinic Banská Bystrica)



Slovinsko (0)



Brankári: Luka Gračnar (Red Bull Salzburg, Rak./EBEL), Gašper Krošelj (AIK Štokholm, Švéd.), Matija Pintarič (Rouen Dragons, Fr.)



Obrancovia: Sabahudin Kovačevič, Klemen Pretnar (obaja Junosť Minsk, Biel.), Blaž Gregorc (Mountfield Hradec Králové, ČR), Aleš Kranjc (EC Bad Nauheim, Nem.), Matic Podlipnik (Lyon Lions, Fr.), Jurij Repe (HC Kladno, ČR), Mitja Robar (KAC Klagenfurt, Rak./EBEL), Andrej Tavželj (Angers Ducks, Fr.), Luka Vidmar (Frederikshavn White Hawks, Dán.)



Útočníci: Boštjan Goličič, Anže Kuralt, David Rodman (všetci Grenoble Bruleurs de Loups, Fr.), Aleš Mušič (Olimpija Ľubľana/EBEL), Žiga Jeglič (Slovan Bratislava, SR/KHL), Jan Muršak (CSKA Moskva, Rus./KHL), Ken Ograjenšek (Graz 99ers, Rak./EBEL), Žiga Pance (KAC Klagenfurt, Rak./EBEL), Nik Pem (Heilbronner Falken, Nem.), Robert Sabolič (Admiral Vladivostok, Rus./KHL), Rok Tičar (Avtomobilist Jekaterinburg, Rus./KHL), Jan Urbas, Miha Verlič (obaja VSV Villach, Rak./EBEL)



Švajčiarsko (2)



Brankári: Leonardo Genoni (SC Bern), Jonas Hiller (EHC Biel), Niklas Schlegel (ZSC Lions Zürich)



Obrancovia: Raphael Diaz, Dominik Schlumpf (obaja EV Zug), Philippe Furrer (HC Lugano), Joël Genazzi (Lausanne HC), Dean Kukan (Cleveland Monsters/AHL), Romain Loeffel (Servette Ženeva), Christian Marti (ZSC Lions Zürich), Ramon Untersander (SC Bern)



Útočníci: Cody Almond (Servette Ženeva), Andres Ambühl (HC Davos), Simon Bodenmann, Thomas Rüfenacht (obaja SC Bern), Damien Brunner (HC Lugano), Gaetan Haas (EHC Biel), Denis Hollenstein, Vincent Praplan (obaja EHC Kloten), Denis Malgin (Florida Panthers/NHL), Tanner Richard (Syracuse Crunch/AHL, Tampa Bay Lightning/NHL), Reto Schäppi, Pius Suter, Fabrice Herzog (všetci ZSC Lions Zürich), Reto Suri (EV Zug)



Švédsko (16)



Brankári: Viktor Fasth (CSKA Moskva, Rus./KHL), Eddie Läck (Carolina Hurricanes/NHL), Niklas Svedberg (Salavat Julajev Ufa, Rus./KHL)



Obrancovia: Philip Holm, Calle Rosén (obaja Växjö Lakers), Victor Hedman, Anton Stralman (obaja Tampa Bay Lightning/NHL), Jonas Brodin (Minnesota Wild/NHL), Alexander Edler (Vancouver Canucks/NHL), Oliver Ekman-Larsson (Arizona Coyotes/NHL), John Klingberg (Dallas Stars/NHL)



Útočníci: Elias Lindholm, Joakim Nordström, Victor Rask (všetci Carolina Hurricanes/NHL), Gabriel Landeskog, Carl Söderberg (obaja Colorado Avalanche/NHL), Dennis Everberg (Växjö Lakers), Joel Lundqvist (Frölunda Indians), Joel Eriksson Ek (Minnesota Wild/NHL), Carl Klingberg (EV Zug, Švajč.), Marcus Krüger (Chicago Blackhawks/NHL), William Nylander (Toronto Maple Leafs/NHL), Linus Omark (Salavat Julajev Ufa, Rus./KHL), Mario Kempe (Viťaz Podoľsk, Rus./KHL), William Karlsson (Columbus Blue Jackets/NHL)



Taliansko (0)



Brankári: Andreas Bernard (Ässät Pori, Fín.), Frederic Cloutier (Asiago Hockey), Gianluca Vallini (HC Gherdeina)



Obrancovia: Daniel Glira, Alexander Egger (obaja HC Bolzano), Luca Zanatta (Red Ice Martigny, Švajč.), Thomas Larkin (Adler Mannheim, Nem.), Armin Helfer, Armin Hofer (obaja Pustertal Bruneck), Stefano Marchetti, Enrico Miglioranzi (obaja Asiago Hockey)



Útočníci: Anton Bernard, Marco Insam, Luca Frigo, Markus Gander, Daniel Frank, Michele Marchetti (všetci HC Bolzano), Giovanni Morini (HC Lugano, Švajč.), Raphael Andergassen (Pustertal Bruneck), Alex Lambacher (Hannover Indians, Nem.), Diego Kostner (HC Ambri-Piotta, Švajč.), Simon Kostner, Tommaso Traversa (obaja Ritten Sport), Tommaso Goi (HCB Ticino Rockets, Švajč.), Giulio Scandella (Asiago Hockey)



USA (19)



Brankári: Connor Hellebuyck (Winnipeg Jets/NHL), Jimmy Howard (Detroit Red Wings/NHL), Cal Petersen (University of Notre Dame/NCAA)



Obrancovia: Jacob Trouba (Winnipeg Jets/NHL), Danny DeKeyser (Detroit Red Wings/NHL), Connor Murphy (Arizona Coyotes/NHL), Daniel Brickley (Minnesota State University/NCAA), Noah Hanifin (Carolina Hurricanes/NHL), Charlie McAvoy (Boston Bruins/NHL, Boston University/NCAA), Trevor van Riemsdyk (Chicago Blackhawks/NHL)



Útočníci: Nick Bjugstad (Florida Panthers/NHL), J.T. Compher (Colorado Avalanche/NHL), Andrew Copp (Winnipeg Jets/NHL), Christian Dvorak (Arizona Coyotes/NHL), Dylan Larkin (Detroit Red Wings/NHL), Anders Lee, Brock Nelson (obaja New York Islanders/NHL), Jordan Greenway (Boston University/NCAA), Clayton Keller (Arizona Coyotes/NHL, Boston University/NCAA), Anders Bjork (University of Notre Dame/NCAA), Jack Eichel (Buffalo Sabres/NHL), Johnny Gaudreau (Calgary Flames/NHL), Nick Schmaltz (Chicago Bla

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kolín nad Rýnom/Paríž 4. mája (TASR) - Úvodnými štyrmi zápasmi sa v piatok začnú v Kolíne nad Rýnom a Paríži v poradí 81. majstrovstvá sveta v hokeji. Boje v A-skupine odštartuje o 16.15 h šláger medzi Švédskom a Ruskom, o štyri hodiny neskôr v kolínskej Lanxess aréne preveria silu domáceho výberu reprezentanti USA. "Béčko" otvorí duel Fínska s Bieloruskom (16.15), o 20.15 sa v parížskej AccorHotels Aréne stretnú Česi s obhajcom trofeje Kanadou.Práve Kanaďania patria opäť medzi hlavných kandidátov na zisk titulu, stávkové kancelárie ich favorizujú pred Ruskom a Švédskom, trochu nižšie šance dávajú Fínom, Česku a USA. Hráči z "kolísky hokeja" to myslia s obhajobou zlatých medailí vážne. Generálnemu manažérovi Ronovi Hextallovi sa podarilo zostaviť jagavý tím, v ktorom je predbežne 22 profesionálov z NHL. Medzi nimi nechýbajú olympijskí šampióni zo Soči 2014 a víťazi Svetového pohára 2016 Marc-Edouard Vlasic a Matt Duchene, hviezdny menoslov dopĺňajú Claude Giroux, Nathan MacKinnon, Ryan O'Reilly, Mark Scheifele či Jeff Skinner. Tréner Jon Cooper má na na súpiske piatich šampiónov z Moskvy 2016, okrem Duchenea, Scheifeleho, O'Reillyho aj brankára Calvina Pickarda a Michaela Mathesona.Po Kanade má najviac hráčov z NHL ďalší zámorský tím USA. Američanom sa podarilo tento rok zostaviť výber plný kvalitných mladíkov na čele s Jackom Eichelom a Johnnym Gaudreauom. Po dvoch rokoch bez medaily túžia opäť vystúpiť na najvyšší vrchol Švédi, ktorí sa na šampionáte predstavia so 16 posilami z NHL. Najmä obrana "troch koruniek" budí rešpekt. Veliť jej bude duo z Tampy Bay Victor Hedman - Anton Stralman, oporami by mali byť i Oliver Ekman-Larsson, John Klingberg a Alexander Edler. Ich najväčší rivali Fíni vyrukujú so sedmičkou profiligistov, úradujúci vicemajstri sveta môžu počítať s Valtterim Filppulom a nádejnými mladíkmi Sebastianom Ahom, Jessem Puljujärvim či Mikkom Rantanenom.Zhodne poltucet hráčov z NHL majú vo výbere Česi a Rusi. Zbornej sa bronz z minulých domácich MS máli a tréner Oleg Znarok sľubuje útok na najvyššie prečky. Brankárskou jednotkou bude Andrej Vasilevskij z Tampy Bay, z tímu Lightning prišli reprezentovať svoju krajinu aj útočníci Nikita Kučerov a Vladislav Namestnikov. Tí by spolu s Artemijom Panarinom z Chicaga mali byť hlavnými ofenzívnymi zbraňami tímu. Najvyššiu kvalitu však dodala Rusom aj KHL. Panarin by mohol oprášiť úspešnú spoluprácu s petrohradskými exspoluhráčmi Vadimom Šipačovom a Jevgenijom Dadonovom, vlani vytvorili suverénne najproduktívnejší útok šampionátu. Rusi ešte teoreticky môžu privítať niektorú posilu z NHL, ktorá hrá v súčasnosti v play off. V 2. kole proti sebe bojujú Washington s Alexandrom Ovečkinom a Jevgenijom Kuznecovom proti Pittsburghu s Jevgenijom Malkinom.citovali Znaroka ruské médiá.Čakanie na zisk cenného kovu chcú ukončiť Česi, ktorí sa spoliehajú na kapitána Jakuba Voráčka, bostonského kanoniera Davida Pastrňáka a tradične na Tomáša Plekanca. Po troch hráčov z NHL majú tímy usporiadateľských krajín, Nemcov posilnili Thomas Greiss, Dennis Seidenberg a Tobis Rieder, Francúzov Yohann Auvitu, Pierre-Edouard Bellemare a Antoine Roussel. Dve zámorské posily hlásia Švajčiari, po jednej majú Dáni, Lotyši a Nóri. Slovensko spolu s Bieloruskom, Slovinskom a Talianskom nemajú k dispozícii ani jedného hráča z NHL.ckhawks/NHL)