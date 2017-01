Na horách prevláda mierne lavínové nebezpečenstvo

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Liptovský Hrádok 9. januára (TASR) - V slovenských pohoriach prevláda dnes mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Marek Biskupič zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby však upozorňuje, že lavínová situácia je zradná a veľmi lokálna.," uviedol s tým, že pre chlad sú vrstvy čerstvo previateho snehu krehké a citlivé na zaťaženie. Ich uvoľnenie je možné už pri malom dodatočnom zaťažení.Za predchádzajúcu periódu sneženia pripadlo najmä v západnej a severozápadnej časti hôr do 45 centimetrov nového suchého, prachové snehu. Padal najmä na tvrdý podklad pri silnom severnom až severozápadnom vetre, pričom bol sfúkaný do žľabov, pásma lesa a kosodreviny. Vyššie polohy sú na mnohých miestach vyfúkané až na tvrdý podklad, prípadne trávu a skaly.Ráno prevládalo na horách mrazivé počasie s teplotami od mínus 17 do mínus osem stupňov Celzia. Na hrebeňoch Západných a Vysokých Tatier bolo zamračené a hmlisto, vo Fatrách a Nízkych Tatrách jasno. Fúkal prudký vietor severných až severovýchodných smerov do 15, v nárazoch do 25 metrov za sekundu. Vo Veľkej Fatre nabral silu víchrice, fúkal silou okolo 30 až 35 metrov za sekundu. Počas dňa by sa však mal utišovať.