Na horách prevláda mierne lavínové nebezpečenstvo

Liptovský Hrádok 14. januára (TASR) - Vo vysokohorskom teréne všetkých pohorí na Slovensku prevláda aj dnes mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Tendencia lavínového nebezpečenstva je podľa Filipa Kyzeka zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby stúpajúca.Lavínové nebezpečenstvo je koncentrované do záveterných svahov, žľabov a múld, kde bolo uložené väčšie množstvo snehu.upozornil Kyzek.Ráno bolo na horách zamračené, hmlisté počasie a v najvyšších polohách snežilo. Teplota vzduchu sa pohybovala v rozpätí od mínus 16 do mínus dvoch stupňov Celzia. Fúkal väčšinou silný, na hrebeňoch až búrlivý prevažne severozápadný vietor s rýchlosťou do desať až 20, v nárazoch miestami až cez 30 metrov za sekundu.