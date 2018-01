Na horách pribudlo do 20 centimetrov snehu, lavínová hrozba je mierna

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Liptovský Hrádok 17. januára (TASR) - Sneženie na horách bolo v utorok (16. 1.) sprevádzané veľmi silným vetrom západných smerov. Najviac snehu pripadlo na západe, a to od desať do 20 centimetrov, najmenej na východe a severe Tatier, do troch centimetrov. Lavínová situácia je podľa Horskej záchrannej služby (HZS) veľmi variabilná, všeobecne však trvá mierne lavínové nebezpečenstvo.priblížil Filip Kyzek zo Strediska lavínovej prevencie HZS a dodal, že vo štvrtok (18. 1.) sa môže lavínové ohrozenie zvyšovať vplyvom ďalšieho sneženia a vetra.Ráno bolo na horách polooblačno až zamračené. Za uplynulých 24 hodín napadlo päť až 20 centimetrov snehu, najviac vo Veľkej Fatre a v západných pohoriach. Podľa Kyzeka je nový sneh veľmi nepravidelne rozmiestnený.uzavrel.