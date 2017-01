Na hornej Orave chýba plaváreň, Tvrdošín chce postaviť novú

Ilustračné foto. Foto: TASR/Jozef Ďurník Foto: TASR/Jozef Ďurník

Tvrdošín 19. januára (TASR) - Obyvatelia hornej Oravy musia po zatvorení krytej plavárne v Nižnej už viac ako tri roky dochádzať za plaveckým bazénom desiatky kilometrov až do Dolného Kubína. Tvrdošínska samospráva by tento stav chcela zvrátiť, v meste plánuje postaviť úplne novú. Podľa primátora Ivana Šaška by mohli výstavbu zahájiť ešte na jeseň.povedal pre TASR s tým, že radnica si dala vypracovať urbanisticko-architektonickú štúdiu. Podľa nej bude mať tvrdošínska plaváreň 25-metrový bazén so šiestimi dráhami a wellness centrom.Po konzultácii s projektantmi by mali kompozíciu budovy tvoriť dve prelínajúce sa časti. V nízkej by mali byť umiestnené všetky obslužné a technologické priestory. Tie sa budú prelínať s vyššou, mohutnejšou plochou bazénovej haly.opísal primátor.Výstavba novej mestskej plavárne by mala stáť približne 2,5 milióna eur.skonštatoval s tým, že zisk napríklad z prevádzkovania termálnych kúpalísk poputuje na tieto účely." dodal Šaško.Mesto dlhodobo hľadalo pre výstavbu areálu najvhodnejšiu lokalitu.uviedol.V priebehu tohto roka plánuje samospráva pripraviť potrebnú dokumentáciu pre stavebné povolenie. V prípade, že sa situácia vyvinie priaznivo, na jeseň začne magistrát s realizáciou výstavby. Ukončená by mohla byť koncom budúceho roka.