Na hrade Čabraď pracujú najmä na záchrane severného paláca

Hrade Čabraď v okrese Krupina, archívne foto Foto: FOTO TASR - Jozef Poliak Foto: FOTO TASR - Jozef Poliak

Čabraďský Vrbovok 25. augusta (TASR) - Záchrana severného paláca bola hlavnou náplňou tohtoročných sezónnych prác na hrade Čabraď v okrese Krupina. Združenie Rondel, ktoré ich realizuje, získalo na projekt podporu z Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis.povedal TASR zástupca združenia Albert Loydl. Okrem toho sa premurovala časť koruny muriva, aby nedošlo k jej rozpadu, upravili sa chodníky a odstraňovala sa sutina od východnej steny sýpky a z prvej bašty.pripomenul Loydl.Koncom júla sa na hrade uskutočnil dvojtýždňový medzinárodný tábor v spolupráci s Inex Slovakia, kde sa do záchranných prác zapojilo osem zahraničných dobrovoľníkov z rôznych kútov sveta. Po ňom sa realizoval päťdňový archeologický výskum, zameraný na zistenie tvaru a zachovanosti základov západného portálu druhej vstupnej brány. Do výskumu boli okrem Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied zapojení aj študenti Katedry archeológie stredoveku z ELTE v Budapešti.Výskum podľa Loydla priniesol zaujímavé poznatky o tvare pôvodného portálu. "dodal.Vďaka spoločnosti Ornth z Banskej Bystrice sa podarilo zamerať aj novoodkryté murivo portálu brány, urobiť cez ňu rezy, či fotogrametricky zamerať ohrozenú stavbu západnej veže horného hradu.poznamenal.Keďže sezóna ešte celkom neskončila, členovia združenia a dobrovoľníci majú v pláne ešte zrekonštruovať interiérovú stenu hradu s dverami v sýpke, upraviť pivničku pod sýpkou, či domurovať menšie poruchy.doplnil Loydl.Hrad Čabraď vznikol približne v polovici 13. storočia. V roku 1276 bol jeho majiteľom gróf Derš z rodu Huntovcov. Tento zabudnutý klenot chránil v minulosti prístup k banským mestám a preto oň často bojovali rôzne vojská. Na začiatku 14. storočia hrad dobyl Matúš Čák Trenčiansky a v polovici 15. storočia ho obsadilo vojsko Jána Jiskru. Od roku 1622 bol majetkom Petra Koháryho. V majetku rodu zostal až do svojho zániku v roku 1812, kedy ho posledný mužský potomok Koháryovcov dal podpáliť. Odvtedy pustol. Zaujímavosťou je, že hrad sa nachádza na území Štátnej prírodnej rezervácii na ochranu plazov.