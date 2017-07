Na hradisku Valy by tento rok mohla pribudnúť replika vstupnej brány

Na snímke členovia historickej skupiny Herian na Valoch. Foto: FOTO TASR – Martin Palkovič Foto: FOTO TASR – Martin Palkovič

Bojná 4. júla (TASR) – Na slovanskom hradisku Valy v Bojnej v topoľčianskom okrese by mohla už čoskoro pribudnúť rekonštrukcia vstupnej východnej brány. Tá v minulosti zabezpečovala vstup do mohutného opevnenia, ktoré aj po viac ako 1000 rokoch na mnohých miestach dosahuje výšku osem metrov.Hradisko Valy dosiahlo najväčší rozmach v 9. storočí a je považované za jedno z najväčších opevnení z tohto obdobia v Karpatskej kotline. O jeho veľkom význame nesvedčí len mohutné opevnenie, ale aj množstvo vzácnych a na tú dobu luxusných predmetov, zbraní či zlatom zdobených ostrôh.Archeologický výskum tu beží už viac ako desať rokov. Na základe jeho výsledkov tu už vedci postavili presné repliky slovanského obydlia, hospodárskeho objektu i chlebovej pece. Teraz by k nimi mala pribudnúť aj rekonštrukcia vstupnej brány.uviedol archeológ Karol Pieta.Po vybudovaní presnej repliky vstupu do hradiska získa celý pamiatkový areál ďalší výrazný symbol. Ako pripomenul Pieta, rekonštrukcia brány však nebude slúžiť iba ako lákadlo pre turistov, ale bude využitá predovšetkým pre vedecké účely. „Z pohľadu odborníkov to bude veľmi dôležité, pretože pri takýchto experimentálnych rekonštrukciách si môžu vyskúšať pôvodné stavebné techniky, ktoré sa v minulosti pri budovaní týchto architektúr používali,“ vysvetlil Pieta.