Na hraniciach s Ukrajinou by mali cestujúci počítať so zdržaním

Ilustračná Snímka zo slovensko-ukrajinského hraničného priechodu Ubľa - Malé Berezné. Foto: TASR - Marek Klekner Foto: TASR - Marek Klekner

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ubľa/Vyšné Nemecké 10. januára (TASR) – Na hraničných priechodoch s Ukrajinou by mali v tomto období cestujúci, ktorí smerujú na Slovensko, počítať so zdržaním. Čas čakania sa môže v Ubli a Vyšnom Nemeckom pohybovať aj v rozmedzí niekoľkých hodín.Ako TASR v tejto súvislosti informovala regionálna hovorkyňa Colného úradu v Michalovciach Klára Baloghová, zvýšený čas čakania vzniká v tomto období, ako každý rok, z dôvodu hromadného návratu občanov pracujúcich v krajinách Európskej únie po sviatkoch na Ukrajine. Predpokladajú, že tento stav bude pretrvávať až do ich ukončenia, a teda približne do 13. januára.doplnila.Podľa jej slov len na hraničnom priechode Vyšné Nemecké v priebehu prvých desiatich dní nového roka colníci na vstupe z Ukrajiny na Slovensko denne skontrolovali 500 až 580 cestujúcich. Nižší počet evidovali len 1. a 6. januára počas sviatkov.vysvetlila Baloghová.Cestujúci sa podľa nej najčastejšie dopúšťajú porušení predpisov pri nelegálnom dovoze cigariet, alkoholických nápojov, ale aj dovozom tovaru živočíšneho a rastlinného pôvodu, na ktorý sa vzťahujú zákazy a obmedzenia, ako je napr. maslo, mlieko či mäso a mäsové výrobky.Aktuálne údaje o čase čakania na hraniciach s Ukrajinou nájdu cestujúci aj na webovej stránke finančnej správy v časti Infoservis.