Na hraničných priechodoch v Ubli a Vyšnom Nemeckom evidujú viac cestuj

Ubľa/Vyšné Nemecké 11. januára (TASR) – Na hraničných priechodoch v Ubli a Vyšnom Nemeckom evidujú v posledných dňoch nárast počtu cestujúcich aj o približne 40 %. Ako TASR informovala regionálna hovorkyňa Colného úradu v Michalovciach Klára Baloghová, táto situácia súvisí predovšetkým s návratom osôb s bydliskom na Ukrajine do práce v rôznych štátoch Európskej únie (EÚ), najmä v Českej republike po ukončení sviatkov.Ďalším z dôvodov je podľa jej slov cestovanie za účelom zimnej turistiky. Zvýšený počet áut na hraničných priechodoch je spojený tiež s cestujúcimi, ktorí na Slovensko vstupujú a vzápätí sa vracajú na Ukrajinu v dôsledku tamojšej legislatívy. Podľa nej musia majitelia vozidiel so zahraničnými evidenčnými číslami raz za päť dní opustiť územie Ukrajiny.doplnila.Zvýšený počet cestujúcich prestupujúcich hranicu evidujú najmä vo Vyšnom Nemeckom.vysvetlila. Kým napr. v priebehu jedného dňa tu v januári vybavili colníci na vstupe 630 až 680 osobných vozidiel a 2600 až 2827 cestujúcich, v novembri vlaňajšieho roka to bolo 473 áut a 1702 ľudí. V Ubli je, ako sama tvrdí, situácia miernejšia. Colníci tu v januári vybavili denne približne 380 osobných vozidiel a 996 cestujúcich, čo je porovnateľné s novembrom minulého roka, kedy to bolo 321 áut a 916 ľudí. Doplnila, že významne stúpol počet mikrobusov.Čas čakania sa podľa aktuálnej situácie na hraničných priechodoch podľa Baloghovej menil od priebežne až po päť hodín.vysvetlila s tým, že každý prípad je individuálny. Ak má colník podozrenie z porušenia predpisov alebo ich zistí, automaticky sa predlžuje vybavenie cestujúcich. Podobne aj neuposlúchnutie výzvy a odmietanie povinnej súčinnosti cestujúceho zdržiava plynulé vybavovanie, pričom v závažných prípadoch colníci udelili v tejto súvislosti aj pokuty.Medzi najčastejšie porušenia predpisov, ktoré v tomto období zaznamenali, patrí dovoz cigariet a alkoholických nápojov nad povolený zákonný limit, ale aj mäsových výrobkov alebo iného tovaru živočíšneho pôvodu, na ktorý sa vzťahujú zákazy a obmedzenia.