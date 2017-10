Na Hubeného ulici v Bratislave vznikne multifunkčné ihrisko

Ilustračná snímka Foto: TASR - Jakub Kotian Ilustračná snímka Foto: TASR - Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 31. októbra (TASR) - Na Hubeného ulici v bratislavskej Rači vznikne multifunkčné detské ihrisko s pitnou fontánkou. V piatok 27. októbra odovzdala mestská časť stavenisko dodávateľovi, ktorý vo štvrtok 2. novembra začne so stavebnými prácami. Na svojom webe o tom informuje račianska samospráva.Terajšie ihrisko na Hubeného ulici pri zdravotnom stredisku sa podľa mestskej časti stalo obľúbeným miestom skôr pre ľudí bez domova ako pre deti. To sa však má zmeniť."Investor rekonštrukciu ihriska zrealizuje v dvoch etapách. V prvej etape sa spevnia plochy, opraví a doplní sa oplotenie, doplnia sa nové hracie prvky pre deti. Na ihrisku pribudne aj stolnotenisový stôl, fitnes prvky pre dospelých či petang," spresňuje Rača.Zrekonštruuje sa existujúci mobiliár a vybuduje sa aj pitná fontánka. "Na záver prvej etapy sa pripravia inžinierske siete pre kontajnerové domčeky. Investor na ploche vysadí aj päť nových stromov. V druhej etape pribudne multifunkčné ihrisko pre deti a na pripravené inžinierske siete sa napoja dva kontajnery - sanitárny kontajner (WC muži, ženy, imobilní a personál ihriska) a obslužný kontajner (sklad, drobný predaj)," priblížila mestská časť.Vstup do areálu bude bezbariérový. Práce budú trvať zhruba šesť mesiacov.