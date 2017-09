Na humanitárnej katastrofe Rohingov zarábajú policajti a úradníci

Na snímke utečenci etnickej menšiny Rohingov Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rangún 27. septembra (TASR) - Po úteku takmer pol milióna moslimských Rohingov v dôsledku zásahov mjanmarskej armády sa po opustených poliach a vyplienených dedinách na západe krajiny túlajú tisíce kráv a kôz.Agentúra AP s odvolaním sa na výpovede nemenovaných svedkov uviedla, že na humanitárnej katastrofe sa teraz pokúšajú zarobiť mjanmarskí vojaci a policajti.Príslušníci miestnych úradov a lokálnych bezpečnostných zložiek zhromažďujú z vypálených dedín v Jakchainskom štáte dobytok a prevážajú ho do budhistami kontrolovaných oblastí.Hovädzí dobytok odtiaľ prevážajú do regionálneho hlavného mesta Sittwe na západe krajiny. Po predchádzajúcej vlne násilia v roku 2012 tam vláda zriadila tábory pre desaťtisíce vnútorne vysídlených Rohingov, ktorým je odopieraný prístup k potravinovej i zdravotníckej pomoci.Pred násilnosťami ušlo z Mjanmarska do susedného Bangladéša od konca augusta už vyše 421.000 Rohingov.