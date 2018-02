Bojnice, ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavol Remiáš Foto: TASR/Pavol Remiáš

Bojnice 1. februára (TASR) - Na Hurbanovom námestí v Bojniciach by mala pribudnúť fontána. Jej vybudovanie chce zabezpečiť samospráva mesta, ktorej zámerom je oživiť priestor pri zámku a tak prilákať ľudí viac do centra.Uznesenie, kde sa mesto zaviazalo vybudovať nový vodný prvok respektíve fontánu, prijalo mestské zastupiteľstvo na základe poslaneckého návrhu ešte minulý rok, spomína sa i v štúdii k námestiu.povedal bojnický mestský poslanec Michal Lekýr.Návrh architekta Vladimíra Letovanca, ako by mohol vodný prvok vyzerať, prezentovalo mesto poslancom na rokovaní mestského zastupiteľstva v stredu (31.1.).opísal Lekýr.Mesto bude podľa neho oslovovať firmy, ktoré sú schopné takéto dielo zrealizovať.dodal.Zabezpečiť samotné vybudovanie vodného prvku nebude môcť samospráva skôr ako v máji. Do tohto termínu jej totiž plynie päťročná lehota, v rámci nej nemôže zasahovať do námestia, ktorého rekonštrukciu zabezpečila z fondov Európskej únie. Otázka financovania investície je zatiaľ otvorená.