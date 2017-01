Na IBU Cupe v Osrblí dvaja olympijskí víťazi, Kuzminová a Nór T. Boe

Na snímke slovenská biatlonistka a dvojnásobná olympijská víťazka Anastasia Kuzminová. Foto: TASR/STA Foto: TASR/STA

Banská Bystrica 26. januára (TASR) - Na IBU Cupe v Osrblí (3.-4.2.) budú štartovať aj dvaja olympijskí víťazi Anastasia Kuzminová a Nór Tarjei Boe. Oboch spájajú predchádzajúce problémy súvisiace s chorobou a obaja si zvolili osrblianske preteky za prípravu pred MS v rakúskom Hochfilzene, ktoré sa začínajú 9. februára.Osemnásobný majster sveta Boe sa pokúsi pri prípadnom náraste formy nominovať do silného výberu Nórska na MS, preto sa určite šetriť nebude. Pre Kuzminovú poslúži Osrblie na tréningy, pretože v Národnom biatlonom centre vládnu momentálne ideálne podmienky. Pôvodne sa mala na MS pripravovať v Anterselve, no práve z nej sa pobrala ešte pred 6. kolom Svetového pohára domov.vysvetlil prezident SZB a člen organizačného výboru IBU Cupu Tomáš Fusko.Množstvo snehu spôsobilo, že nápor nevydržal starý ratrak. Ako však povedal Tomáš Fusko, zohnali ďalší, nie síce nový, ale repasovaný po generálke.Slovenský biatlon prežije vo februári zaťažkávajúcu skúšku, organizačnú i športovú skonkretizovanú vo výsledkoch. V Osrblí na IBU Cupe sa objaví okrem Kuzminovej aj Paulína Fialková, no iba v šprinte, stíhacie preteky s najväčšou pravdepodobnosťou vynechá, z elitných mužov štartuje len Matej Kazár.Momentálny stav osrblianskeho areálu umožňuje pokojne organizovať vrcholné podujatia.povedal Fusko.