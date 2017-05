Na Indy 500 prvé japonské víťazstvo, koniec Alonsa aj havária

Japonský pilot Takuma Sato oslavuje víťazstvo na pretekoch Indianapolis 500 Foto: TASRAP Foto: TASRAP

Na zábere havária Scotta Dixona a Jaya Howarda na okruhu v americkom Indianapolis, 28.mája 2017. Foto: TASRAP Foto: TASRAP



Prehľad víťazov od roku 2000:



2000 Juan Pablo Montoya (Kol.)



2001 Helio Castroneves (Braz.)



2002 Castroneves



2003 Gil de Ferran (Braz.)



2004 Buddy Rice (USA)



2005 Dan Wheldon (V. Brit.)



2006 Sam Hornish ml. (USA)



2007 Dario Franchitti (V. Brit.)



2008 Scott Dixon (N. Zél.)



2009 Castroneves



2010 Franchitti



2011 Wheldon



2012 Franchitti



2013 Tony Kanaan (Braz.)



2014 Ryan Hunter-Reay (USA)



2015 Montoya



2016 Alexander Rossi (USA)



2017 Takuma Sato (Jap.)













Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Indianapolis 29. mája (TASR) - Japonský expilot F1 Takuma Sato triumfoval na nedeľňajšom 101. ročníku zámorského motoristického podujatia 500 míľ Indianapolis. Jazdec tímu Andretti Autosport rozhodol o svojom životnom úspechu v strhujúcom finiši, v ktorom zdolal trojnásobného šampióna Helia Castronevesa z Brazílie (Team Penske), tretí bol Brit Ed Jones (Dale Coyne Racing). Španielsky nováčik Fernando Alonso, ktorý si odskočil z F1 a reprezentoval farby McLaren Honda Andretti, si počínal veľmi dobre, no nedokončil pre zlyhanie motora.Alonso odštartoval opatrne a z kvalifikačnej piatej priečky sa prepadol na chvost prvej desiatky. Postupne sa však prepracoval na štvrté miesto, po zastávkach v boxoch bol aj na druhom. V 36. kole predstihol Eda Carpentera a stíhal vlaňajšieho víťaza Alexandra Rossiho. Na prejazde do nasledujúceho kola sa skúsene dostal aj cez Rossiho a premiérovo viedol, obaja jazdci sa potom vystriedali na čele, v štvrtine pretekov mal Španiel náskok 1,4 sekundy.Obrovskú haváriu mali držiteľ pole position Scott Dixon a Jay Howard. Ten vrazil do bariéry na vonkajšom okraji a v neovládateľnom monoposte skrížil cestu Dixonovi, ktorého katapultovalo. Preletel až na múr na vnútornej strane, kde sa formula rozlomila, vraku tesne unikol trojnásobný víťaz Indy 500 Helio Castroneves. Obaja jazdci vyviazli v poriadku, zranilo však fotografa stojaceho za plotom, ktorý roztrhalo.vravel Howard.Nehoda bola natoľko vážna, že preteky pozastavila červená vlajka. Po dlhej prestávke pokračoval duel Alonso - Rossi, krátko po reštarte však mali ďalšie havárie Conor Daly aj Jack Harvey. V polovici z 200 kôl bol Alonso na štvrtom mieste, viedol Castroneves. Druhú polovicu poznačilo niekoľko žltých fáz, Alonso sa vrátil dopredu, kde bojoval s tímovým kolegom Ryanom Hunterom-Reayom, ale toho zradila technika.Ďalšiu návštevu mechanikov absolvoval Alonso bezchybne, zato Rossiho zdržali ťažkosti s tankovaním. V troch štvrtinách sa poradie premiešalo, lebo do boxov nezamierilo celé pole. Po posledných zastávkach bol prvý Max Chilton, Alonso jazdil na deviatej pozícii, do karát mu nehrali časté reštarty, keďže v porovnaní s protivníkmi mal deficit skúseností s hustou premávkou.Necelých tridsať kôl do konca sa skončili taktické manévre a naplno sa rozvinulo súperenie na trati. Púť dvojnásobného majstra sveta F1 sa skončila 21 kôl pred finišom, keď mu na siedmom mieste bez predchádzajúceho varovania zlyhala pohonná jednotka Honda. Odstúpenie bolo trocha ironické, lebo v F1 prenasledujú McLaren-Honda takisto problémy s motorom.povedal 35-ročný Španiel. Za svoje predstavenie si vyslúžil potlesk amerického obecenstva, aplaudoval mu tiež dvojnásobný svetový šampión F1 i dvojnásobný miestny šampión Emerson Fittipaldi z Brazílie.Riziko reštartov sa ukázalo opäť, šestnásť kôl pred koncom sa stala hromadná havária piatich monopostov (Oriol Servia, James Davison, Will Power, Josef Newgarden, James Hinchcliffe). Usporiadatelia stihli vraky odpratať a finále sa konalo v súťažnom tempe. Vedenie neubránil Chilton, predstihol ho Castroneves, pred neho sa dostal Sato. Ten sa celých 805 kilometrov nenápadne držal v popredí a to najlepšie si schoval na záver a dosiahol premiérové japonské víťazstvo na Indy 500.vyhlásil štyridsiatnik Sato bezprostredne po tom, ako si vychutnal víťaznú tradíciu pitia mlieka. Jeden triumf majú na konte aj Kanada, Švédsko a Nový Zéland.Sato udržal za sebou Castronevesa, ktorý sa nezaradil k rekordérom. Trojica Američanov A. J. Foyt, Al Unser st. a Rick Mears sa radovala štyri razy, 42-ročný Brazílčan v sezónach 2001 (nováčik), 2002 a 2009.1. Takuma Sato (Jap./Andretti Autosport), 2. Helio Castroneves (Braz./Team Penske), 3. Ed Jones (V. Brit./Dale Coyne Racing), 4. Max Chilton (V. Brit./Chip Ganassi Racing), 5. Tony Kanaan (Braz./Chip Ganassi Racing), 6. Juan Pablo Montoya (Kol./Team Penske), 7. Alexander Rossi (USA/Andretti Autosport), 8. Marco Andretti (USA/Andretti Autosport), 9. Gabby Chaves (Kol./Harding Racing), 10. Carlos Munoz (Kol./A. J. Foyt Enterprises)