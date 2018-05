Na informačný systém technických kontrol zaútočili hekeri

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. mája (TASR) - Na informačný systém technických kontrol (TK) vo štvrtok zaútočili anonymní útočníci. Ministerstvu dopravy to oznámil správca informačného systému technických kontrol. Ten zaznamenal útok typu DDoS a prišlo aj k pokusu o manipuláciu s bezpečnostným certifikátom, ktorý sa podarilo odraziť. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR Karolína Ducká.uviedla Ducká. Na informačný systém TK podľa nej zaútočili hekeri vo štvrtok približne o 09.00 h, dôsledkom čoho došlo k zaťaženiu servera a spomaleniu prevádzky systému.MDV urobilo viaceré opatrenia na bezproblémový nábeh staníc technickej kontroly na zmeny, ktoré priniesol nový zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke.informovala hovorkyňa rezortu.Dodala, že do tohto času bolo uzatvorených od pondelka (21.05.) 17.633 technických kontrol. V priebehu pondelka bolo skontrolovaných 2339 vozidiel, v utorok 5215, v stredu 6535 vozidiel a vo štvrtok do 14.56 h celkom 3544 vozidiel. Bežný priemer je 5000 vozidiel denne, uzavrela Ducká.