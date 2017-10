Na internáte na Saratovskej ulici pridelil učiteľom ďalších 9 bytov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 26. októbra (TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) odovzdal vo štvrtok ďalších deväť bytov pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov. Dvojizbové byty sa nachádzajú v zrekonštruovanom školskom internáte na Saratovskej ulici v Dúbravke, kde kraj pridelil aj prvých desať bytov učiteľom v decembri minulého roka. TASR o tom informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman.Kraj vyberal šťastlivcov z celkovo 35 žiadostí. Prvé tri byty boli pridelené na základe zverejnených kritérií, ktoré sa týkali napr. rodinných podmienok, vzdialenosti, či je žiadateľ slobodný, alebo je to rodina. Zvyšných šesť bytov 'rozlosovali' v pomere 4:2 medzi žiadateľov v kategórii do 35 rokov a nad 35 rokov.doplnila Forman.Budova školského internátu bola zrekonštruovaná a kompletne zateplená v roku 2015. Skladá sa z izieb pre študentov, ktoré idú od vrchných poschodí smerom dole a z učiteľských bytov, ktoré idú od prvého poschodia vyššie. Rekonštrukcia pôvodných izieb na byty pre učiteľov trvala od začiatku augusta do polovice októbra tohto roka a stála vyše 178.500 eur.Prideľovanie bytov je jedným z opatrení na stabilizáciu učiteľského stavu na stredných školách v pôsobnosti BSK. Ten pomáha s ubytovaním pre pedagógov aj vo voľných priestoroch stredoškolských internátov. Napríklad na školskom internáte SOŠ technickej na Vranovskej ulici sú na základe Memoranda o spolupráci s mestskou časťou Bratislava - Petržalka ubytovaní štyria učitelia.