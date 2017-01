Na Islande bude vládnuť trojkoalícia stredopravých strán

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Reykjavík 10. januára (TASR) - Tri stredopravé islandské politické strany sa viac ako dva mesiace po predčasných parlamentných voľbách v krajine dohodli v nočných hodinách na vytvorení novej vládnej koalície.Popri víťaznom subjekte volieb z 29. októbra 2016, konzervatívnej Strane nezávislosti so ziskom 29 percent hlasov a 21 kresiel by budúcu islandskú vládu mali vytvoriť relatívne menšie subjekty - Obnova (10,5 percenta, 7 kresiel) a Žiarivá budúcnosť (7,2 percenta, 4 kreslá).Znamená to, že v 63-člennom islandskom parlamente sa nová koalícia bude môcť spoľahnúť na najtesnejšiu väčšinu 32 kresiel.Premiérom krajiny by sa mal stať líder konzervatívcov zo Strany nezávislosti Bjarni Benediktsson.Podľa vlastných slov je veľmi spokojný s podobou koaličnej zmluvy. Je to v danej situácii dobrý základ pre ďalšiu spoluprácu, vyplynulo z jeho slov.Líder strany Obnova Benedikt Johannesson hovoril v prvej reakcii o kompromise, ale netajil, že aj on a jeho kolegovia sa tešia z množstva aspektov, ktoré sa im podarilo presadiť.Novú vládu by podľa informácií miestnych médií mohli prezentovať na Islande ešte dnes.Rokovania o vytvorení islandskej vlády sťažovali dva kontroverzné okruhy otázok - členstvo krajiny v Európskej únii a problematika rybolovu.Kým konzervatívci sú proti členstvu krajiny v EÚ, ďalšie dva strany novej koalície sú skôr za. Účastníci rokovaní sa však teraz dohodli, že sa obrátia na parlament a v prípade jeho súhlasu vypíšu na Islande referendum. V plebiscite by potom občania rozhodovali o prípadnom členstve krajiny v EÚ.