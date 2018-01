Na Japonsko udrela tuhá zima

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tokio 10. januára (TASR) - Snehová fujavica zasiahla v stredu rozsiahle územia Japonska. Podľa oznámenia tamojšieho meteorologického úradu na niektorých miestach krajiny nasnežilo až 75 centimetrov snehu.Na severojaponskom ostrove Hokkaido museli od poludnia miestneho času v dôsledku víchrice a sneženia zrušiť 149 vlakových liniek a osem lodných spojov.Zmena počasia so sebou okrem hustého sneženia priniesla aj prudký vietor dosahujúci na niektorých miestach v nárazoch rýchlosť až 124 kilometrov za hodinu. Na ostrove Hokkaido nasnežilo do 35 centimetrov čerstvého snehu.Japonská televízna stanica NHK uviedla, že podľa meraní najviac snehu zaznamenali v meste Jonezawa v severovýchodnom Japonsku, kde nasnežilo 75 centimetrov.Japonský meteorologický úrad predpovedá v najbližších dňoch ďalšie sneženie, a síce pre niektoré časti krajiny vrátane ostrova Hokkaido až 60 centimetrov nového snehu.Meteorológovia vydali do piatka varovanie pred blizardom, vysokým vlnobitím a komplikáciami v námornej doprave, hlavne v pobrežných častiach Japonského mora.