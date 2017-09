Na jar 1849 sa vedenie dobrovoľníkov chystalo na stretnutie s cisárom

Jozef Miloslav Hurban. Foto: Teraz.sk - Kristína Jurzová Foto: Teraz.sk - Kristína Jurzová

Bratislava 21. septembra (TASR) - Po zradnej a prehratej bitke slovenských dobrovoľníkov na Muráni nebolo ani pomyslenia pokračovať v ceste do Košíc cez Gemer. Bolo sa treba vrátiť do spoľahlivejších krajov, lebopíše Hurban v Rozpomienkach a veľmi ľutuje, že nemohli dôjsť až do Veľkej Revúcej, kde žilo a stále žije mnoho slovenských rodoľubov.No tým najspoľahlivejším krajom sú od nepamäti naše Tatry. Výprava sa teda obrátila na sever. Konkrétne to znamenalo cez Telgárt, Hranovnicu, Poprad, Spišský Štvrtok až do Levoče. Na tejto ceste zbory prechádzali aj cez územie dnešného Slovenského raja. Iste ani Hurbanovi vtedy nezišlo na um, že tento kraj bude raz vyhlásený za Národný park. Pochod bol pokojný a nerušený. Možno aj vďaka príhode, ktorá sa stala v Telgárte.Počas druhej výpravy Hurbanovým stálym kočišom bol istý Jano Horňák. Zatiaľ nevieme, odkiaľ pochádzal. No bol to verný a spoľahlivý kočiš, dobre chápajúci ideu, za ktorú sme bojovali. No a tento kočiš dostal rozkaz, aby išielPravda je totiž taká, že padlých na Muráni bolo treba aj dôstojne pochovať. No apíše Hurban a s úsmevom dodáva.