Na jar 2018 spustí Ryanair z Bratislavy novú leteckú linku na Maltu

La Valletta, Malta Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. septembra (TASR) - Z bratislavského letiska Milana R. Štefánika budú môcť cestujúci na jar budúceho roku lietať aj na ostrov Malta. Letecká spoločnosť Ryanair totiž spustí od 25. marca 2018 novú priamu leteckú linku do tejto destinácie.Lietať sa bude dvakrát do týždňa.priblížila hovorkyňa letiska Veronika Ševčíková.Na Maltu sa bude odlietať z Bratislavy vo štvrtky a v nedele o 20.50 h, prílety z Malty do Bratislavy sú naplánované o 20.25 h. Let potrvá približne dve hodiny.avizovala Olga Pawlonka zo spoločnosti Ryanair.