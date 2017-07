Na jubilejnom Malom štrbskom maratóne boli najrýchlejší Keňania

Ilustračná fotografia Foto: TASR Foto: TASR



Výsledky (31 km):



muži do 39 rokov: 1. Gilbert Kiprotich Kemoi 1:42:35 h, 2. Antony Karinga Maina 1:43:27 (obaja Keňa, run2gether), 3. Tibor Sahajda 1:48:01 (Labaš s.r.o. Obal servis), 4. Jozef Urban 1:49:55 (Obal servis Košice), 5. Vaidas Žlabys 1:53:54 (Litva, Thermowave)



muži 40-49 rokov: 1. Viktor Starodubtsev 1:50:51 (JM Demolex Bardejov), 2. Imrich Pástor 1:54:14 (AK Slávia TU Košice), 3. Orest Babjak 1:54:27 (JM Demolex Bardejov), 4. Anatoliy Malyy 1:57:12 (Ukrajina, Mally team), 5. Martin Plačko 1:59:55 (ŠK Bradlan)



muži 50-59 rokov: Štefan Racz 2:06:44 (Sk Budimír), 2. Bogár János 2:07:45 (Maďarsko forró-fancsai), 3. Emil Mlynárčik 2:07:49 (Fox On The Runa Hôrka), 4. Ján Ružbarský 2:12:48 (AK Žilina), 5. Pavol Dubovský 2:14:16 (Šk Podbiel)



muži 60-69 rokov: 1. Tadeusz Jasek 2:21:56 (Poľ., PZWLA Polska), 2. Pavol Madár 2:22:33 (TJ Obal servis Košice), 3. Miroslav Mikula 2:25:35 (Radošovce), 4. Jozef Chrenka 2:31:35 (AŠK Grafobal Skalica), 5. Tibor Tisza 2:35:27 (Belle Export-Import Košice)



muži 70 rokov a viac: 1. Jaroslav Mikuštiak 2:42:11 (SCP Maestro Ružomberok), 2. Peter Pribičko 2:57:56 (ŽSR Košice), 3. Emil Hudák 3:20:14 (ZRT Kluknava)



ženy do 34 rokov: 1. Tünde Szaboová 2:00:36 (Maď., Pécs Hungary), 2. Zuzana Gejdošová 2:26:03 (ŠKP Bratislava/Štrba), 3. Marta Havránková 2:37:05 (ČR, BehejBrno.com)



ženy 35-49 rokov: 1. Janet Jepkosgei Kimugungová 2:08:30 (Keňa run2gether), 2. Nataliia Malaiaová 2:19:06 (Ukr., Malyy team), 3. Gabriela Plačková 2:35:11 (ŠK Bradlan)



ženy 50-59 rokov: 1. Danica Božová 2:35:50 (Bežecký klub Poprad/Svit), 2. Ildikó Vargová (Maď., forró-fancsai) 2:47:55, 3. Marta Humeňanská 3:00:37 (Ovčie)



ženy nad 60 rokov: 1. Alžbeta Tiszová 2:48:21 (TMS International Košice)



Výsledky (10 km):



muži 20-39 rokov: 1. Marián Zimmermann 35:21 (Sanasport ZRT Kluknava), 2. Pavol Orolin 36:30 (BK Poprad), 3. Radovan Tomeček 37:18 (Obal servis Košice)



muži 40-49 rokov: 1. Tomáš Kamas 37:54 (TJ Tatran Spišská Nová Ves), 2. Peter Felong 42:16 (BK Levoča), 3. Milan Šoltýs 43:22 (BK Poprad)



muži 50-59 rokov: 1. Anton Hudák 41:13 (Falck), 2. Julián Lavrík 41:15 (BK Poprad), 3. Dušan Augustinak 42:03 (Poprad)



muži 60-69 rokov: 1. Vladimír Staroň 43:54 (Skiveteran T. Štrba), 2. František Polovka 47:24 (elbatizpolo), 3. Josef Kvita 48:13 (a.k.emila zatopka)



muži 70 a viac rokov: 1. Vladimír Bartko 50:48 (ŠK Kriváň Važec), 2. Pavol Martinek 53:40 (Žilina), 3. Július Lupták 54:26 (ŠK Štrba)



ženy 20-34 rokov: 1. Aneta Smerčiaková 44:39 (KBL Jasná), 2. Mária Sendecká 47:32 (Intersport Galfy), 3. Lenka Doliňáková 50:17 (Poprad)



ženy 35-49 rokov: 1. Agnieszka Matyseková 46:00 (Poľ., LKB Rudnik), 2. Stela Tudevdorjová 50:51 (Active life Košice), 3. Emília Sovičová 53:19 (Spider Porúbka)



ženy 50-59 rokov: 1. Susan Karmazynová 49:01 (V.Brit., Holme Pierrepont), 2. Iveta Vastušková 51:28 (Poprad), 3. Drahomíra Popracová 52:26 (Kežmarok)



ženy 60 a viac rokov: 1. Anna Staroňová 57:13 (BK Opalisko Z. Poruba), 2. Mária Kotlárová 1:11:47 (Košice), 3. Mária Krčmarová 1:12:17 (Bratislava)



Nordic Walking muži do 49 rokov: 1. Martin Bartko 1:04:04 (NW-Running Prešov), 2. Tomáš Fianta 1:06:33 (TPD.SK&SportLAB CZ), 3. Slavomír Kopáč 1:12:10 (Liptovská Teplička)



NW muži nad 50 rokov: 1. Viktor Lapšanský 57:48 (NW Stará Ľubovňa), 2. Jozef Šoltés 57:48, 3. Jozef Tomečko 1:10:34 (obaja NW-Running Prešov)



NW ženy do 49 rokov: 1. Miriam Kyselová 1:14:54 (ŠK Štrba), 2. Simona Šimová (1:17:53), 3. Danica Kancková 1:20:11 (obe NW klub Lučenec



NW ženy nad 50 rokov: 1. Jiřina Šerfelová 1:13:11 (ŠK Štrba), 2. Mária Oberhauserová 1:17:31 (NW-Running Prešov), 3. Mária Novotná 1:18:35 (ŠK Štrba)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Štrba 9. júla (TASR) – Na nedeľňajšom 40. ročníku Malého štrbského maratónu (MŠM) boli suverénne najrýchlejší dvaja Keňania z rakúskeho klubu run2gether. Traťový rekord na 31 km dlhej trati zo Štrby do Liptovskej Tepličky a späť do Štrby však neprekonali. Od roku 1999 je jeho držiteľom Ukrajinec Orest Babjak časom 1:40:06 h.