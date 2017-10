Na juhu Nigérie uniesli talianskeho kňaza

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Miláno 13. októbra (TASR) - Neznámi páchatelia uniesli na juhu Nigérie talianskeho kňaza, ktorý tam pôsobil tri roky. S odvolaním sa na talianske médiá o tom dnes informovala agentúra AP.Tlačová agentúra ANSA a webová stránka denníka Avvenire dnes informovali, že kňaza Maurizia Pallua uniesli spolu s ďalšími štyrmi ľuďmi vo štvrtok po príchode do mesta Benin na juhu Nigérie.Denník Avvenire uviedol, že 63-ročný kňaz pred vstupom do seminára v Ríme v roku 1988 pracoval ako misionár. Pred prijatím do arcidiecézy v nigérijskom hlavnom meste Abuja pôsobil ako kňaz v holandskom meste Haarlem.Rímska arcidiecéza vyjadrila "strach a obavy" o kňazovu bezpečnosť s tým, že sa spoločne modlia za jeho oslobodenie.K zodpovednosti za útok sa zatiaľ nikto neprihlásil. Únosy ľudí so žiadosťou o výkupné sú v Nigérii pomerne bežné.