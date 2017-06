Na juhu východného Slovenska hrozia búrky i prívalové povodne

Na snímke krúpy Foto: FOTO TASR – Pavol Remiaš Foto: FOTO TASR – Pavol Remiaš

Bratislava 21. júna (TASR) - Na juhu Košického kraja hrozia v prvých popoludňajších hodinách silné búrky s krúpami. Na svojom webe na to upozornil Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).Pre okresy Rožňava, Gelnica i Košice-okolie vydal výstrahu 2. stupňa platnú do 14.00 h. Pre okres Revúca vydali meteorológovia výstrahu 1. stupňa, tá platí do 15.00 h. Meteorológovia upozorňujú, že s búrkami môžu byť v uvedených lokalitách spojené i krátkodobé a intenzívne lejaky, pri ktorých môžu úhrny dosiahnuť 30 - 50 mm a tiež nárazy vetra s rýchlosťou 65 - 85 km/h.V prípade okresov Gelnica, Košice-okolie a Rožňava vydal SHMÚ aj hydrologickú výstrahu pred prívalovou povodňou. V prvých dvoch spomenutých ide výstrahu druhého, v okrese Rožňava prvého stupňa.ozrejmili meteorológovia.