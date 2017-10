Na juniorských majstrovstvách postúpil Márius Fízeľ do 2. kola

Ilustračné foto Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Záhreb 21. októbra (TASR) - Na juniorských majstrovstvách sveta v džude uzavrela slovenská dvojčlenná výprava v Záhrebe nevýraznú bilanciu. Aspoň v jednom súboji zvíťazil Márius Fízeľ v hmotnosti do 100 kg, no v 2. kole už prehral a vypadol.Márius Fízeľ si v 1. kole poradil s Austrálčanom Samuelom Dobbom po dvoch waza-ari. V 2. kole však už narazil na oveľa ostrieľanejšieho borca Mongola Changala Odbaatara. Slovenskému džudistovi slúžilo ku cti, že dotiahol súboj až do predĺženia, no v ňom po 43 sekundách prehral najtesnejším rozdielom, po napomínaní. V celom zápase nezískali obaja borci ani jednu bodovanú techniku, zbierali len šidá za napomínania a v nich bol o jedno lepší Odbaatar, ázijský šampión v juniorskej kategórii.