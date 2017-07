Na kandidátske mestá Los Angeles aj Paríž čakajú prezentácie

Eiffelova veža Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP



Program MOV



pondelok 10. júla:



09.00 h zasadnutie exekutívy



13.30 h TK s prezidentom MOV Thomasom Bachom







utorok 11. júla:



09.00 prezentácia kandidatúry Los Angeles



10.30 prezentácia kandidatúry Paríža



10.45 TK kandidatúry Los Angeles



12.00 TK kandidatúry Paríža



13.30 mimoriadne zasadnutie MOV



18.30 TK prezidenta MOV Thomasa Bacha



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Lausanne 9. júla (TASR) - Los Angeles aj Paríž predstavia v utorok na pôde Medzinárodného olympijského výboru (MOV) svoje kandidatúry na usporiadanie OH 2024. Vo švajčiarskom Lausanne sa však bude rokovať najmä o tom, či neúspešný uchádzač dostane právo zorganizovať olympijské hry o štyri roky neskôr.V pondelok je na programe zasadnutie exekutívy a v utorok sa po prezentáciách uskutoční mimoriadne zasadnutie MOV pod vedením prezidenta Thomasa Bacha. Tu sa rozhodne o návrhu výkonného výboru, ktorý preferujú špičky organizácie. V prípade kladného výsledku sa dejiská OH 2024 aj 2028 oficiálne vyberú 13. septembra tohto roka v peruánskej Lime. Očakáva sa, že skorší termín dostane francúzska metropola, ktorej nevyšli kandidatúry na roky 1992, 2008 ani 2012, keď tesne prehrala s Londýnom. Obe mestá už hostili OH dvakrát (Paríž 1900 a 1924, Los Angeles 1932 a 1984).Parížsku snahu príde podporiť francúzsky prezident Emmanuel Macron. V pondelok sa stretne s Bachom a deň nato by mal zohrať dôležitú úlohu v prezentácii Paríža. "citoval portál insidethegames.biz stanovisko Elyzejského paláca.Predstavitelia kalifornského mesta však upozornili na riziká poradia Paríž, Los Angeles.píše sa v nezávislej správe.Tá poukázala napríklad na velodróm v Carsone, ktorý otvorili iba pred trinástimi rokmi, no už sa na ňom plánujú zásadné úpravy:Starosta LA Eric Garcetti povedal, že mesto by výmenou za neskorší termín žiadalo okamžitú finančnú kompenzáciu na podporu mládežníckeho športu. Prezident MOV ani ďalší zástupcovia však verejne zamietli takúto možnosť.