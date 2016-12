Na Karla Gotta čakali fanúšikovia márne, odišiel sa liečiť k moru

Český Zlatý slávik český spevák Karel Gott. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Praha 27. decembra (TASR) - Na populárneho speváka-rekonvalescenta Karla Gotta (77) čakali v pondelok v pražskej Zoologickej záhrade márne viacerí návštevníci i hostia.Mnohonásobný Zlatý slávik mal pôvodne s desaťročnou dcérkou Charlottou pokrstiť slonie mláďa, avšak napokon nedorazil.Ako informovalo internetové vydanie denníka Blesk s odvolaním sa na umelcovu hovorkyňu Anetu Stolzovú,. Vráti sa až po Novom roku. Pánovi riaditeľovi ZOO Bobkovi sa ospravedlnil vopred a odovzdal mu list, ktorý pán riaditeľ sľúbil prečítať pri krste.Návštevníci i pozvaní hostia sa však o neúčastina krste dozvedeli iba asi s 20-minútovým predstihom a kládli si otázku, prečo im to nikto neoznámil už skôr.Lekári odporučili spevákovi, ktorý má za sebou onkologickú terapiu a opakovanú operáciu v chrbtovej oblasti, na doliečenie pobyt pri mori., ako sa Karlovi Gottovi hovorí v nemecky hovoriacich krajinách, usporiadal pred vianočnými sviatkami večierok pre najbližších.Speváka, podobne ako jeho kolegov Helenu Vondráčkovú alebo Martina Chodúra, mimoriadne zasiahla správa o tragédii Alexandrovovcov, lietadlo s ktorými sa zrútilo krátko po štarte zo Soči do vôd Čierneho mora.Gott absolvoval s Alexandrovovcami viacero vystúpení a spomienku na ne by si, ako uviedla jeho hovorkyňa, rád uchoval v mysli.