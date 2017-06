Na karlovarskom festivale odprezentujú aj slovenské filmy vo vývoji

Ilustračné foto Foto: FOTO TASR/Bohdan Kopčák Foto: FOTO TASR/Bohdan Kopčák

Bratislava 30. júna (TASR) - Karlove Vary sú oddnes dejiskom 52. ročníka prestížneho karlovarského filmového festivalu. O priazeň poroty sa uchádza päť slovenských snímok. Slovenskú filmovú tvorbu si môžu pozrieť diváci aj v nesúťažných sekciách a slovenské filmové projekty sú zastúpené tiež v programe pre filmových profesionálov.Do výberu šiestich českých a slovenských projektov vo fáze vývoja s potenciálom uspieť na medzinárodnom filmovom trhu Pitch & Feedback figurujú tri slovenské projekty. Pred skupinou piatich zahraničných expertov z rôznych oblastí filmového priemyslu sa budú prezentovať pripravované tituly Made in Czechoslovakia režisérky Jany Nemčekovej, Moc režiséra Matyása Priklera a Nech je svetlo režiséra Marka Škopa. Prezentácia sa koná v rámci Industry programu po šiesty raz v spolupráci so Slovenským filmový ústavom (SFÚ), Českým filmovým centrom a MFF Karlove Vary.V Docu Talents predstaví režisér Jaro Vojtek dokument Raj na zemi o slovenskom novinárovi a fotografovi Andrejovi Bánovi. Odprezentujú tiež film Okupácia 1968 o vstupe vojsk Varšavskej zmluvy v podobe krátkych filmov pätice režisérov Evdokia Moskvina, Linda Dombrovszky, Maria Elise Scheidt, Magda Szymkow a Stephan Komandarev, ktorý produkčne zastrešuje Peter Kerekes. Ten v časti Works in Progress predstaví svoj pripravovaný režijný film Cenzorka o strážkyni z odeského väzenia. V Eurimages Lab Project Award sa budú o cenu pre najsľubnejší experimentálny projekt uchádzať aj dva filmy so slovenskou účasťou - Môj neznámy vojak (r. Anna Kryvenko) a The Sound is Innocent (r. Johana Švarcová).Počas festivalu sa slovenskí tvorcovia alebo zástupcovia filmových inštitúcií na Slovensku zúčastnia aj na diskusii pod názvom Majoritné alebo minoritné koprodukcie? Efektívna podpora pre české a slovenské filmy, ktorej témou bude hľadať odpovede na otázku financovania ambicióznych česko-slovenských koprodukcií so záujmom chrániť menšie domáce produkcie, ďalej konferencie združenia Europa Distribution i prezentácie Creative Europe - MEDIA pod názvom Inovatívne príklady filmovej distribúcie v Európe.Súčasťou sprievodného programu bude výstava fotografky Zuzany Mináčovej Život s fotoaparátom. Predstaví autorkinu voľnú umeleckú tvorbu od najstarších čiernobielych cyklov, cez fotografie dokumentárneho charakteru až po farebné experimenty a fotografické portréty významných osobností umeleckého života.Prezentáciu slovenskej kinematografie na karlovarskom festivale zabezpečuje Národné kinematografické centrum SFÚ. "Uskutoční sa za bohatej účasti slovenských tvorcov. Pri tejto príležitosti SFÚ vydal aj aktuálny newsletter Slovenské filmy na 52. MFF Karlove Vary," TASR informovala Simona Nôtová, tlačová tajomníčka SFÚ.