Na katalánskeho lídra Puigdemonta vydali európsky zatykač

Demonštranti sa zhromažďujú pred katalánskym parlamentom počas protestu proti rozhodnutiu španielskeho najvyššieho súdu o vydaní zatykača na katalánskeho expremiéra Carlesa Puigdemonta a štyroch členov jeho bývalej vlády 2. novembra 2017 v Barcelone. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 3. novembra (TASR) - Španielsky súd vydal v piatok európsky zatykač na odvolaného katalánskeho premiéra Carlesa Puigdemonta. Pre belgickú televíznu stanicu VRT NWS to uviedol jeho právnik Paul Bekaert.Zatykače boli vydané aj na štyroch bývalých katalánskych ministrov, ktorí sa rovnako ako Puigdemont momentálne nachádzajú v Belgicku, uvádza agentúra DPA.Bekaert ohľadom zatykača neposkytol žiadne ďalšie detaily, naznačil však, že Puigdemont sa odvolá proti akémukoľvek pokusu belgických úradov o jeho vydanie do Španielska.Madrid vydanie zatykačov bezprostredne nepotvrdil. Skoršie správy španielskych médií zo štvrtka uvádzali, že sudkyňa Carmen Lamelová európske zatykače pripravila, ale oficiálne ich ešte nevydala.Všetci piati katalánski zákonodarcovia boli predvolaní na vypočúvanie na Národnom súde v Madride, čeliac obvineniam z buričstva, podnecovania do vzbury proti ústrednej vláde, ako aj zo sprenevery verejných zdrojov. Za tieto skutky im v prípade usvedčenia hrozí až 30 rokov odňatia slobody.Zmienený súd zároveň uvalil vyšetrovaciu väzbu bez možnosti kaucie na osem ďalších členov katalánskeho parlamentu, ktorí vo štvrtok svedčili na súde, vrátane bývalého predsedu katalánskej vlády Oriola Junquerasa. Deviaty bývalý člen katalánskej vlády, Santi Vila, dostal možnosť kaucie vo výške 50.000 eur.Puigdemont v príhovore na katalánskej televíznej stanici TV3 vyslovil požiadavku na prepustenie uväznených zákonodarcov a vyzval na pokojný odpor vočidodal s tým, že sa označil zapredsedu katalánskej vlády. Už predtým zdôraznil, že sa do Španielska nevráti, pokiaľ nebude mať zaručený spravodlivý súdny proces.Puigdemont a jeho štyria exministri (Antoni Comín - zdravotníctvo, Meritxell Serretová - poľnohospodárstvo, Clara Ponsatíová - školstvo, Lluís Puig - kultúra) by mohli byť okamžite zatknutí belgickými úradmi, ak tamojšia prokuratúra európske zatykače vydané Madridom schváli.Ak sa katalánski politici neodvolajú, k ich vydaniu do Španielska by mohlo dôjsť v rozmedzí niekoľkých dní, avšak belgická legislatíva si na to podľa DPA vyhradzuje maximálne 60 dní.Proti uväzneniu katalánskych zákonodarcov protestovali v Barcelone a ďalších mestách tohto regiónu tisícky obyvateľov. Mnohí z nich niesli transparenty so sloganomuvádza spravodajský portál stanice BBC. Opatrenie súdu skritizovali aj mnohé politické strany a občianske skupiny.Centrálna španielska vláda v Madride rozpustila separatistické vedenie tohto regiónu na severovýchode krajiny len niekoľko hodín po tom, ako katalánsky parlament v Barcelone 27. októbra odhlasoval vyhlásenie nezávislej republiky.