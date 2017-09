Na kežmarskom sídlisku vymenia problémový most

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Kežmarok 15. septembra (TASR) – V Kežmarku na sídlisku Sever vymenia most, ktorý v meste spôsoboval problémy najmä pri povodniach. Vymenený bude za vyšší s väčším prietokom. Mesto vo štvrtok (14.9.) podpísalo zmluvu s dodávateľom stavby.vysvetlil primátor Kežmarku Ján Ferenčák. Na realizáciu výmeny mosta sa mesto v predchádzajúcich rokoch uchádzalo o získanie finančných prostriedkov z eurofondov, ale neuspelo. Na financovanie tejto stavby samospráva nedávno získala úver zameraný na infraštruktúrne projekty vo výške 331.5000 eur.Stavbu bude realizovať spoločnosť Strabag, s.r.o. Nový most bude vyšší s maximálnym možným zvýšením prietoku. Práce má dodávateľ podľa zmluvy ukončiť do piatich mesiacov od odovzdania staveniska.Ďalší problémový most v Kežmarku sa nachádza pri pekárni cez Ľubický potok. Ako uviedol primátor, je vo vlastníctve samosprávneho kraja a rokuje sa o potrebe jeho prestavby.uzavrel Ferenčák.