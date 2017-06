Na Kohlovom pohrebe bude Rusko zastupovať Medvedev

Kvety a fotografia pred domom bývalého nemeckého spolkového kancelára Helmuta Kohla, ktorý zomrel v piatok 16. júna 2017 vo veku 87 rokov, v Oggersheime 19. júna 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 27. júna (TASR) - Ruský premiér Dmitrij Medvedev bude zastupovať svoju krajinu na pohrebe bývalého nemeckého kancelára Helmuta Kohla, ktorý sa uskutoční v sobotu vo francúzskom meste Štrasburg, sídle Európskeho parlamentu. Informovala o tom dnes agentúra DPA.Kohl, ktorý zomrel 16. júna vo veku 87 rokov, bol kancelárom západného a neskôr zjednoteného Nemecka 16 rokov; z úradu odišiel v roku 1998. Zohral zásadnú úlohu pri zjednotení krajiny a ukončení studenej vojny.Medvedev ohľadom Kohlovho úmrtia zaslal sústrastný telegram nemeckej kancelárke Angele Merkelovej. Kohla označil zaSmútočný obrad na pôde Európskeho parlamentu v Štrasburgu bude vôbec prvým svojho druhu. Nasledovať bude zádušná omša, ktorej dejiskom bude Katedrála Panny Márie a sv. Štefana v nemeckom meste Speyer. Po rozlúčke s vojenskými poctami, ktorá sa uskutoční po zádušnej omši, by mali Kohla pochovať na cintoríne v Speyeri.Na pôde EP by mali na smútočnom obrade vystúpiť francúzsky prezident Emmanuel Macron, nemecká kancelárka Angela Merkelová a predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker, ale aj niekdajší Kohlovi politickí partneri - exprezident USA Bill Clinton či bývalý španielsky premiér Felipe González.Pripravovaná ceremónia je označovaná ako. Jej iniciátorom je predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker. Zdôvodnil to tým, že Kohl bol jednou z doteraz iba troch osobností ocenených titulom európskeho čestného občana. Zvyšnými dvoma sú francúzsky politik Jean Monnet a jeho krajan Jacques Delors.