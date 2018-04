Na Kolibe sa bude opäť 24 hodín bežať Ultralanovka pre Plamienok

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš Ilustračná snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 12. apríla (TASR) – Bratislavská Koliba bude patriť v sobotu (14.4.) 24-hodinovému charitatívnemu bežeckému podujatiu Ultralanovka pre Plamienok. Jeho tretí ročník sa začne úderom prvej sekundy sobotňajšieho dňa pri hornej stanici lanovky a ponesie posolstvo Nie ste v tom sami. To pošlú účastníci projektu, teda bežci, ultrabežci i rekreanti nevyliečiteľne chorým, zomierajúcim a smútiacim deťom a ich rodinám v starostlivosti neziskovej organizácie Plamienok."Na trať vyštartuje viac ako 50 registrovaných pretekárov vo veku od 18 rokov. Celých 24 hodín budú bežať na traťovom okruhu s dĺžkou troch kilometrov a prevýšením 186 m. Symbolicky sa budú môcť pripojiť aj bežci na kratšiu vzdialenosť," priblížila riaditeľka neziskovej organizácie Mária Jasenková.Beh na dlhú trať má byť synonymom "behu života", ktorý zdolávajú rodičia a príbuzní detí v starostlivosti Plamienka. "Je to často práve sila ducha, ktorá nielen bežcom, ale aj chorým deťom a ich rodinám pomáha ísť ďalej," doplnila Jasenková. K dispozícii bude tiež požičovňa 30 nabitých čelových lámp pre beh vo večerných a nočných hodinách. Cez deň od 10.00 do 18.00 h bude sedačková lanovka medzi Železnou studničkou a Kolibou premávať bezplatne.Nad projektom prevzal záštitu starosta Nového Mesta Rudolf Kusý. Bližšie informácie o podujatí sú zverejnené na webovej stránke www.ultralanovka.sk.