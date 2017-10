Na koncert Elánu vypravia z Bratislavy mimoriadny vlak

Ilustračná snímka Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Trnava 8. októbra (TASR) – Na záverečnom koncerte skupiny Elán Živých nás nedostanú, ktorý bude v piatok 13. októbra na Štadióne Antona Malatinského – City Arene v Trnave, očakávajú organizátori 16.000 návštevníkov. Keďže ide o piatok popoludnie až večer, nie sú vylúčené problémy v doprave. Preto v rámci preventívnych opatrení dovezie fanúšikov kapely do Trnavy mimoriadny vlak.informovala za organizátorov Andrea Čurná.Ostatných návštevníkov organizátori upozorňujú, aby si vytvorili dostatočný časový predstih pri príchode do Trnavy i do City Areny.dodala Čurná.Koncert sa začne o 20. hodine, no brány štadióna sa otvoria už o 17. hodine. Priestor dostanú aj dve predkapely, o 17.30 hodine Everlong a o 18.30 hodine sa predstaví Seventh Weapon.