Na konferencii Atlas sa zúčastní cez 300 odborníkov časticovej fyziky

Bratislava 9. októbra (TASR) – Na výročnej konferencii Atlas sa zúčastní viac ako 300 odborníkov časticovej fyziky z viac ako 100 inštitúcií z celého sveta. Konferencia sa začne dnes v Bratislave a potrvá do piatka 13. októbra. Pre TASR to uviedla Anna Komová z oddelenia propagácie a internetového vzdelávania Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.priblížila Komová. Tá príde do Bratislavy podľa jej slov vo štvrtok 12. októbra.objasnila Komová. Na vedeckom výskume sa podieľa aj Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave a Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, kde sa pod vedením Stanislava Tokára rozvíja výskum v tejto oblasti fyziky.