Na Košickom hrade spojili tri podujatia do historického festivalu

Na snímke Košický hrad. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Košice 15. júla (TASR) – Stredoveký festival Život na hrade vznikol spojením troch podujatí, ktoré sa na Košickom hrade organizovali, do jedného celku. Podľa slov kastelána Košického hradu Ľuboša Poradu, dôvodom je ponúknuť návštevníkom viac zo stredoveku počas jedného víkendu (15.-16.7.).uviedol kastelán hradu.V rámci hudobnej časti sa na hradnom kopci predstavia Quanti Minoris a Subulcus z Českej republiky, Maďarsko bude reprezentovať Marcy Kovats a zo Slovenska to budú Strigôň, Cailleach, Gjoll a Páni času.Stredoveké divadelné predstavenia na hrade predvedie zoskupenie Via Cassa a Šaško Fjodor so šašom Krakom.priblížil Porada.Podujatie pripravilo občianske združenie Castellum Cassovia.